Дослідження показало, що саме відбувається з жіночим мозком під час вагітності

Жіноче тіло під час вагітності проходить через ряд фізичних змін, включаючи головний мозок. Нове дослідження, опубліковане в Nature Neuroscience , показує, що саме стається з жіночим мозком під час вагітності.

Більшість змін із мозком стаються під час вагітності через гормони. Вчені з Каліфорнійського університету вперше показали, як гормональні зміни змінюють мозок упродовж вагітності, включаючи зміни кількості білої та сірої речовини в ньому.

За вагітність тіло жінки змінюється, включаючи додаткову кров у тілі, швидший пульс, підвищену роботу нирок, глибше дихання, зміни в системі травлення, що можуть викликати печію, нудоту або блювоту. Більшість цих змін стається через «вагітні гормони» на кшталт естрогену, прогестерону, та хоріонічного гонадотропіну людини.

Попередні дослідження показали, що «вагітні» гормони також можуть спричиняти зміни в мозку. Тепер вчені вперше показали, як вони це роблять. Точна візуалізація розкриває ключові зміни.

Фото: Nature

Вчені стежили за 38-річною жінкою, роблячи їй магнітно-резонансну томографію (МРТ) та аналізи крові ще до зачаття, під час вагітності і до материнства.

Проаналізувавши МРТ-сканування, професорка з наук про психологію та мозок університету Емілі Джейкобс. та її команда виявили, що найбільш помітними змінами в мозку учасниці дослідження протягом її вагітності було зменшення об’єму кортикальної сірої речовини, яке зберігалося після пологів.

Більшість зовнішнього шару мозку складається із сірої речовини, яка виконує основну роботу з обробки інформації в мозку та допомагає контролювати думки, емоції, пам’ять і рух м’язів.

“Іноді люди нервують, коли чують, що під час вагітності обсяг сірої речовини зменшується, але це, напевно, непогано. Ця зміна відображає «точне налаштування» нейронних ланцюгів, цей адаптивний процес дозволяє мозку стати більш спеціалізованим”, – каже професорка Medical News Today.

І використовує художню метафону: “Подумайте про Давида Мікеланджело. Художник починає з брили мармуру, і краса, що лежить в основі, розкривається через мистецтво видалення, ретельним відточуванням та тонким налаштуванням матеріалу. У мозку цей процес відбувається на ранніх стадіях розвитку, під час статевого дозрівання, і вагітність, ймовірно, відображає іншу хвилю вдосконалення кори головного мозку”.

Також вчені помітили збільшення білої речовини, розташованої глибше в мозку. Пік її рівня був у другому триместрі і повернувся до довагітного рівня приблизно до моменту пологів. Близько 60% головного мозку складається з білої речовини, яка з’єднує різні ділянки мозку, допомагаючи комунікації, зосередженню, навчанню та балансуванню під час руху.

“Є ще так багато про нейробіологію вагітності, чого ми не розуміємо, – каже професорка. – Це не тому, що жінки надто складні. Це побічний продукт факту, що біомедичні науки часто ігнорують жіноче здоров’я. Зараз 2024 рік, і ми вперше бачимо цей захоплюючий нейробіологічний перехід. Нам потрібні кращі дані. Жінки становлять половину населення, але лише [приблизно] 10% бюджету Національних інститутів здоров’я спрямовується на захворювання, які в першу чергу вражають жінок. З 50 000 статей про зображення людського мозку, опублікованих за останні 30 років, менше половини з 1% зосереджені на факторах здоров’я, властивих тільки жінкам. То, коли ми говоримо про сукупність наукових знань, кому вона служить?".

"Це захоплююче бачити дані, які свідчать про тимчасове збільшення білої речовини зі зменшенням сірої речовини під час вагітності", — додає Кліффорд Сегіл, невролог з Центру здоров’я Провіденс-Сент-Джон. І додає, що дослідження підкреслює, скільки питань про зміни мозку під час вагітності все ще без відповіді. Головне: якій меті насправді служать ці зміни?