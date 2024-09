Чат-боти і телемедицина можуть врятувати понад 2 млн життів – ВООЗ

Про це каже новий звіт Going digital for noncommunicable diseases: the case for action від Всесвітньої організації охорони здоров’я та Міжнародної спілки електрозв’язку.

Ця інвестиція також може запобігти приблизно 7 млн гострих випадків і госпіталізацій, суттєво зменшуючи навантаження на медичну систему по світі.

«Цифрова революція здатна вивільнити революцію у здоров‘ї», — каже генсекретар спілки Дорін Богдан-Мартір.

Неінфекційні захворювання на кшталт серцево-судинних, раку, діабету та хронічних респіраторних захворювань відповідають загалом за понад 74% смертей у світі щороку.

Багатьом із цих смертей можна запобігти. Звіт показує, що існує нагальна потреба використовувати технології для збільшення ефективних втручань і пом’якшення зростаючого тягаря на системи охорони здоров’я в усьому світі.

Чотири основні фактори ризику, пов’язані з повсякденням – тютюн, нездорове харчування, алкоголь та брак фізактивності – спричиняють реакцію організму, яка також підвищує ризик неінфекційних захворювань. Через підвищення кров’яного тиску, ожиріння, підвищення рівня глюкози в крові та рівня холестерину.

Цифрові інструменти, зокрема мобільні повідомлення та чат-боти можуть допомогти людям зрозуміти їхні фактори ризику, які можна змінювати, і заохотити їх виробити здоровіші звички.

Real-time data and tools for health care professionals can also help them make informed decisions about their patients.

Люди, які живуть з неінфекційними захворюванням, потребують регулярного моніторингу та безперервного лікування, і багато хто потребує тривалого та спеціалізованого догляду.

Цифрові інструменти на кшталт телемедицини можуть допомогти їм подолати перешкоди в доступі до меддопомоги.