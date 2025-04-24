У рівненському пологовому з пацієнтки вимагали гроші за оплачене НСЗУ дослідження

Медичну директорку рівненського міського пологового будинку звинувачують у запровадженні системи “благодійних внесків”, цькуванні лікаря та підробці даних в електронній системі.

НСЗУ розглядатиме скаргу пацієнтки.

Про це повідомляє видання “Четверта влада”, з журналістки якого намагалися вимагали “благодійний внесок” за проплачену НСЗУ послугу.

Йдеться про кольпоскопію, за видачу результату якої у пацієнтки просили заплатили 300 грн. Цю процедуру НСЗУ оплачує пологовому за Програмою медичних гарантій.

Проте, за словами журналістки, акушерка за вказівкою гінеколога видала їй вже заповнену вже «заяву» на 300 гривень для благодійного фонду «Допомога і підтримка».

“Гроші, як виявилося, треба було заплатити прямо в кабінеті й тільки готівкою. Я запитала в акушерки: як це може бути благодійний внесок, якщо він має фіксовану суму. З її слів, вимога сплати – наказ керівництва. Самого наказу, для ознайомлення пацієнткам, вона не мала”,- пише авторка.

Оскільки жінка не мала з собою необхідної суми, їй порадили сплатити гроші в касі, а за відповідями звернутися до керівництва закладу.

За її словами, директорка міського пологового будинку назвала вимагання внеску «непорозумінням, яке відразу не було обумовлене», «невмінням комунікувати й пояснити» і «порушенням комунікації» з боку лікаря. Також вона сказала журналістці, що її «ніхто не примушував, а рекомендували.

Керівниця каже, що лікар таки виписав електронне направлення на обстеження і погасив його «через НСЗУ», вважаючи, що «пацієнтка вирішила не платити». Але зробив це заднім числом, приблизно «на наступний день».

Зі слів лікаря-гінеколога, в амбулаторії нікому не відмовляють у безоплатних обстеженнях, але порядок «спочатку гроші, а потім результати обстеження» керівництвом «проговорювалося». Він каже, що зробити запис заднім числом його примусило керівництво закладу, яке і раніше цькувало його.

Речник Національної служби здоров’я України Віталій Андронік у коментарі журналістці зазначив, що кольпоскопія як послуга входить до оплачуваного НСЗУ пакету на амбулаторну допомогу. Минулого року пологовий отримав від служби здоров’я більше 48 мільйонів гривень, у 2025 році заплановано до виплати 41,6 мільйона гривень.

НСЗУ відповіла, що «порушені питання потребують додаткового збирання, аналізу інформації та формування роз'яснень”. Скарга буде розглянута як звернення громадянки.