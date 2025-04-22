«70 % лікарів страждають на професійне вигорання», — голова НСЗУ про найбільші болі сімейної медицини
«70 % лікарів страждають на професійне вигорання», — голова НСЗУ про найбільші болі сімейної медицини
У Києві сварка через російську музику закінчилась вбивством, двом братам повідомлено про підозру
У Києві сварка через російську музику закінчилась вбивством, двом братам повідомлено про підозру
Епіцентр запустив віртуальний сервіс з «пухнастими» консультантами
Новини компанійЕпіцентр запустив віртуальний сервіс з «пухнастими» консультантами
Помер Папа Римський Франциск
Помер Папа Римський Франциск
​Taurus для України
​Taurus для України
Дата (не) має значення. Чи хочуть християни святкувати Пасху разом і що їм заважає
Дата (не) має значення. Чи хочуть християни святкувати Пасху разом і що їм заважає
Костянтин Єлісєєв: «Трамп, на відміну від Байдена, — це людина не цінностей, а deals, інтересів»
Костянтин Єлісєєв: «Трамп, на відміну від Байдена, — це людина не цінностей, а deals, інтересів»
Папа з-за краю світу
Папа з-за краю світу
Микола Азаров планує стати в Росії академіком, попри нульовий індекс Хірша
Микола Азаров планує стати в Росії академіком, попри нульовий індекс Хірша
ГоловнаЗдоров'я

Податковий номер дітям до 14 років робити не треба: НСЗУ пояснила нову хвилю прохань до батьків

Вимагати податкові номери для дітей у лікарні неправильно і не потрібно.

Податковий номер дітям до 14 років робити не треба: НСЗУ пояснила нову хвилю прохань до батьків
Наталя Гусак
Фото: facebook/Наталія Гусак

Буде автоматична верифікація у Єдиній електронній системі охорони здоров'я за свідоцтвом дітей.

Про це заявила голова НСЗУ Наталія Гусак в інтерв'ю для проєкту «Боляче», який LB.ua запускає разом з благодійним фондом «Здорові рішення».

Вона запевнила, що автоматична верифікація за свідоцтвом про народження дітей пройде до дати, коли НСЗУ почне застосовувати коефіцієнт 0.

Наразі темпами верифікації голова НСЗУ задоволена.

За нашою інформацією, лікарі передають батькам прохання від керівників таки робити дітям ІПН, бо, мовляв, технічно неможливо пройти верифікацію зі свідоцтвами, просто держава це не може публічно визнати.

Нагадаємо, з осені йдуть розмови, що всім дітям доведеться виробляти податковий номер, бо інакше НСЗУ не платитиме сімейним лікарям за них. Наталія Гусак пояснювала, що верифікація дітей до 14 років відбуватиметься через свідоцтво про народження. 28 лютого 2024 року стало відомо, що уряд відтермінував застосування коригувального коефіцієнта для неверифікованих записів про дітей до 18 років до 1 липня. Оплата за дітей, які не пройшли верифікацію до 1 березня, буде продовжуватися в повному обсязі.

Повністю розмову з Наталією Гусак читайте тут.

Генеральним партнером розділу «Здоров'я» є медична мережа «Добробут». Компанія розділяє цінності LB.ua щодо якісної медичної допомоги, та не втручається у редакційну політику LB.ua. Усі матеріали розділу є незалежними та створеними відповідно до професійних стандартів.
﻿
Теми:
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies