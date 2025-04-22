Податковий номер дітям до 14 років робити не треба: НСЗУ пояснила нову хвилю прохань до батьків

Вимагати податкові номери для дітей у лікарні неправильно і не потрібно.

Буде автоматична верифікація у Єдиній електронній системі охорони здоров'я за свідоцтвом дітей.

Про це заявила голова НСЗУ Наталія Гусак в інтерв'ю для проєкту «Боляче», який LB.ua запускає разом з благодійним фондом «Здорові рішення».

Вона запевнила, що автоматична верифікація за свідоцтвом про народження дітей пройде до дати, коли НСЗУ почне застосовувати коефіцієнт 0.

Наразі темпами верифікації голова НСЗУ задоволена.

За нашою інформацією, лікарі передають батькам прохання від керівників таки робити дітям ІПН, бо, мовляв, технічно неможливо пройти верифікацію зі свідоцтвами, просто держава це не може публічно визнати.

Нагадаємо, з осені йдуть розмови, що всім дітям доведеться виробляти податковий номер, бо інакше НСЗУ не платитиме сімейним лікарям за них. Наталія Гусак пояснювала, що верифікація дітей до 14 років відбуватиметься через свідоцтво про народження. 28 лютого 2024 року стало відомо, що уряд відтермінував застосування коригувального коефіцієнта для неверифікованих записів про дітей до 18 років до 1 липня. Оплата за дітей, які не пройшли верифікацію до 1 березня, буде продовжуватися в повному обсязі.

Повністю розмову з Наталією Гусак читайте тут.