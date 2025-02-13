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ГоловнаЗдоров'я

Дітям до 14 років податковий номер робити необовязково. Їх перевірять за свідоцтвом про народження, – НСЗУ

Національна служба здоров’я України запевняє, що не залишить сімейну медицину без оплат за дітей до 14 років, які не мають податкового номера. 

Дітям до 14 років податковий номер робити необовязково. Їх перевірять за свідоцтвом про народження, – НСЗУ
Наталія Гусак
Фото: Макс Требухов

З осені йдуть розмови, що всім дітям доведеться виробляти податковий номер, бо інакше НСЗУ не платитиме сімейним лікарям за них. Але діти до 14 років не мають обов’язку його виробляти. 

МОЗ і Мінфін казали LB.ua, що дітям обов’язкового податкового номера робити не треба. Адже урядова постанова передбачає перевірку або за податковим номером, або за свідоцтвом про народження. Утім, сімейним лікарям дали інформацію, що треба, і вони просили або й вимагали в батьків робити дітям податковий номер, бо інакше держава не платитиме їм за таких дітей. 

У січні 2025 року НСЗУ випустила роз'яснення, що обов’язкового податкового номера дітям не треба. але сімейні лікарі службі не повірили. Річ у тому, що в системі діти без податкового номера висять у статусі «не верифіковані». Це означало б, що за них держава заплатить лікарям 0.

Голова НСЗУ Наталія Гусак в розмові з LB.ua пояснила, що верифікація дітей до 14 років відбуватиметься через свідоцтво про народження, але її автоматичної верифікації з відповідним держреєстром ще немає.

“Ми планували (автоматичну верифікацію) на 1 березня, але сталася двотижнева затримка — були проблеми з усіма реєстрами Мін'юсту”, – сказала Гусак.

Тому НСЗУ проситиме МОЗ та МІнфін ще час на завершення процесу автоматизації. Гусак пообіцяла, що неверифікованих дітей без оплат держави не залишать.

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