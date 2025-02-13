На 2025 рік не передбачено патронажу дітей з виїздом додому, - Наталія Гусак

Програмою медичних гарантій на 2025 рік цю норму не передбачено.

Про це розповіла Голова Національної служби здоров'я Наталія Гусак в інтерв'ю LB.ua.

За словами Наталії Гусак, коли готували програму медичних гарантій на 2025 рік і ухвалювали постанову про порядок її реалізації, не розглядали питання обов'язковості патронажу дітей вдома.

“До нас ще МОЗ не зверталося, як патронаж має врегульовуватися в рамках програм медичних гарантій. Минулого року мали вносити зміни в 504-й наказ. І ми тоді висловили свою позицію, що це ускладнить взаємовідносини з пацієнтом і обов'язкові виїзди не є елементом тієї системи, яку ми закуповуємо саме в частині первинної меддопомоги”, - зазначила голова НСЗУ.

Нагадаємо, у січні активно говорили про запровадження патронажу: сімейні лікарі, педіатри мали періодично приходити додому до всіх дітей до чотирьох років.