НСЗУ пояснила, коли сімейний лікар має право відмовитися від свого задекларованого пацієнта

Сімейний лікар може ініціювати розрив декларації з пацієнтом, якщо той не звертався протягом трьох років або не виконує медичні приписи.

Для цього лікар має написати відповідну заяву керівнику медзакладу.

Про це розповіла Голова Національної служби здоров'я Наталія Гусак в інтерв'ю LB.ua.

Лікар не може просто так розірвати декларацію. Однак якщо людина три роки не звертається до сімейного лікаря, тоді медик може поговорити з пацієнтом про розривання декларації, або до лікаря не було питань про відповідальність.

Ще однією причиною розривання декларації може бути, якщо пацієнт не виконує медичних приписів або правил внутрішнього розпорядку надавача первинної меддопомоги. Але це можна зробити лише тоді, коли це не загрожує життю пацієнта.

Для цього лікар пише заяву керівнику медзакладу, вказує, що пацієнт не виконує медичні приписи, і просить розірвати декларацію.

“Керівник закладу має з'ясувати всі обставини і переконатися, що розірвання декларації не зашкодить пацієнту. Потім керівник повідомляє про факт розірвання декларації НСЗУ. У повідомленні вказують дані пацієнта, номер декларації, причину розірвання і дані заяви лікаря.Бо просто отримувати кошти за дитину, коли вона в цей час обслуговується в приватному секторі, тому що не довіряє”, - каже Наталія Гусак.

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