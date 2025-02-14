200 працівників держустанов позбавили статусу інвалідності, - ДБР

Двом прокурорам та двом посадовцям МСЕК повідомили про підозру через отримання інвалідності

Також протягом останніх трьох місяців відбулося зниження груп інвалідності, що вплинуло на виплати.

Про це заявила радниця голови Державного бюро розслідувань з питань комунікацій Тетяна Сапьян у телеефірі , повідомляє Укрінформ.

«Я можу сказати, що на підставі перевірок і з’ясування всіх обставин, хто і як набував інвалідність, на сьогоднішній день понад 200 працівників державних установ позбавлені інвалідності повністю. Це працівники митниці, податкової, прокуратури, а також інших правоохоронних органів», - розповіла вона.

За даними ДБР, збитки від фальшивої інвалідності на одного держслужбовця обраховуються у районі 100-200 тис. грн на рік.

Нагадаємо, у грудні 2024 року міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко заявив, що правоохоронці передали МОЗ понад 2000 справ про можливі фальшиві інвалідності, видані медико-соціальними експертними комісіями, які припинили існування з 1 січня.

"Майже 1000 ми вже розглянули, 188 особам уже скасовано інвалідність, 388 – викликано до профільного нашого науково-дослідного інституту для переогляду, щоб подивитися, чи були маніпуляції, чи дійсно стан здоровʼя відповідає тим змінам, які були записані в справу при проведенні МСЕК", - зазначив Ляшко.