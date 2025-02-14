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200 працівників держустанов позбавили статусу інвалідності, - ДБР

200 працівників держустанов, зокрема митниці, податкової та прокуратури позбавили статусу інвалідності у результаті перевірок.

200 працівників держустанов позбавили статусу інвалідності, - ДБР
Двом прокурорам та двом посадовцям МСЕК повідомили про підозру через отримання інвалідності
Фото: Офіс генпрокурора

Також протягом останніх трьох місяців відбулося зниження груп інвалідності, що вплинуло на виплати.

Про це заявила радниця голови Державного бюро розслідувань з питань комунікацій Тетяна Сапьян у телеефірі , повідомляє Укрінформ.

«Я можу сказати, що на підставі перевірок і з’ясування всіх обставин, хто і як набував інвалідність, на сьогоднішній день понад 200 працівників державних установ позбавлені інвалідності повністю. Це працівники митниці, податкової, прокуратури, а також інших правоохоронних органів», - розповіла вона.

За даними ДБР, збитки від фальшивої інвалідності на одного держслужбовця обраховуються у районі 100-200 тис. грн на рік.

Нагадаємо, у грудні 2024 року міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко заявив, що правоохоронці передали МОЗ понад 2000 справ про можливі фальшиві інвалідності, видані медико-соціальними експертними комісіями, які припинили існування з 1 січня.

"Майже 1000 ми вже розглянули, 188 особам уже скасовано інвалідність, 388 – викликано до профільного нашого науково-дослідного інституту для переогляду, щоб подивитися, чи були маніпуляції, чи дійсно стан здоровʼя відповідає тим змінам, які були записані в справу при проведенні МСЕК", - зазначив Ляшко.

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