ДБР просить суд обмежити терміни ознайомлення з матеріалами сторін "вугільної справи", де Порошенко є підозрюваним

Публікація з'явилася в день оприлюднення рішення РНБО про санкції проти політика.

ДБР звернулося до суду з проханням обмежити терміни ознайомлення з так званою вугільною справою, в якій підозрюваними є, зокрема, народний депутат, колишній президент Петро Порошенко і проросійський політик Віктор Медведчук. Публікація з'явилася в день оприлюднення санкцій РНБО проти цих двох людей, а також Ігоря Коломойського, Геннадія Боголюбова і Костянтина Жеваго.

ДБР подало до Печерського райсуду клопотання про встановлення нинішньому і колишньому народним депутатам, топменеджеру вугільної сфери і їхнім захисникам строку для ознайомлення з матеріалами слідства. Досудове слідство по цій справі завершили ще 2 вересня 2022.

"Тоді ж матеріали справи були передані на ознайомлення стороні захисту та підозрюваним. Однак підозрювані, зокрема чинний народний депутат, зловживають своїми процесуальними правами та не з’являються для ознайомлення з матеріалами провадження", – стверджують у ДБР.

Вугільна справа

Розслідування стосується закупівлею Україною вугілля у підприємств, що опинилися на окупованій території і керувалися російськими ставлениками. Сума закупівлі – 1,5 млрд гривень. Слідство підозрювало Порошенка у змові з Віктором Медведчуком і російською владою і сприянні терористичним організаціям "ЛНР" і "ДНР". По цій же справі підозрюваним є Віктор Медведчук і колишній міністр енергетики.

На думку слідства, фігуранти умисно вирішили не купувати вугілля в африканської країни, аби купити його у непідконтрольних законній владі підприємств. Таким чином, вважає слідство, Україну поставили в енергетичну залежність від ворога.

Порошенко називав цю справу політичною. Сторона обвинувачення клопотала про його арешт, але суд відмовив. Порошенко був під особистим зобов'язанням.

Нещодавно в інтерв'ю Порошенко казав, що за час повномасштабного вторгнення не ходив на допити за жодною зі своїх підозр.