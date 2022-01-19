Справа Порошенка: у чому звинувачують п’ятого президента

Провадження розслідують за ч. 1 та ч. 3 ст. 258-5 (фінансування тероризму), ч. 1 ст. 111 (державна зрада) та ч. 1 ст. 258-3 (сприяння діяльності терористичних організацій) Кримінального кодексу України. Петрові Порошенку інкримінують державну зраду та сприяння терористичним організаціям. Сам лідер «Європейської солідарності» та його захист вважають звинувачення безпідставними і політично вмотивованим и. Під час пресконференції у Варшаві 16 січня Петро Порошенко назвав чинного президента України Володимира Зеленського «архітектором» справи проти себе, а Ігоря Коломойського – замовником.

Петрові Порошенку висунули звинувачення в так званій «вугільній справі» , яка стосується схем постачання вугілля з окупованих територій. Загалом у справі чотири фігуранти: Петро Порошенко, один з лідерів "ОПЗЖ" Віктор Медведчук , ексміністр енергетики Володимир Демчишин і бізнесмен Сергій Кузяра.

20 грудня заступник генпрокурора України Олексій Симоненко підписав підозру п'ятому президенту України Петрові Порошенку . Вручити її слідчі Державного бюро розслідуван ь тоді не змогли, бо політик саме поїхав за кордон.

Фото: Lb.ua

Фабула справи. Енергетична криза та вугілля від окупантів

У 2014 році через окупацію Росією частини Донецької та Луганської областей і втрату контролю над тамтешніми шахтами Україна зіткнулася з дефіцитом вугілля для підприємств енергогенерації.

У серпні-жовтні 2014 року тогочасний міністр енергетики Юрій Продан активно проводив наради з керівниками державних і приватних вугільних компаній. Він хотів диверсифікувати джерела постачання вугілля, щоб уникнути енергетичної залежності від Росії та не допустити зимової кризи.

На одній з нарад було ухвалено закупити мільйон тонн вугілля в ПАР. Уклали контракт зі Steel Mont Trading. Перші партії вугілля з Африки прибули на склади ПАТ «Центренерго» в жовтні та листопаді.

Обвинувачення стверджує: Росія була зацікавлена в тому, щоб Україна продовжувала отримувати вугілля з окупованих територій, перекладаючи таким чином на український бюджет утримання окупованих територій. Для цього перед початком опалювального сезону Росія припинила постачання власного вугілля в Україну та пообіцяла відновити їх лише за умови купівлі вугілля в ОРДЛО.

Також, за версією слідства, через Віктора Медведчука росіяни розпочали комунікацію з Петром Порошенком – з метою налагодження схеми купівлі вугілля у шахт з окупованих територій і зриву контракту з ПАР. Зокрема, 4 листопада 2014 року Порошенко на засіданні РНБО, за даними слідства, заявив, що вугілля з ПАР було низької якості, воно погано горіло та коштувало надто дорого.

При цьому керівники уряду стверджували: зрив імпорту вугілля з Південної Африки – це спроба узалежнити Україну від окупантів.

Генпрокуратура і МВС почали слідство щодо африканського вугілля, на Центренерго провели обшуки, а директору Укрінтеренерго Зіневичу, який підписав контракт на купівлю вугілля в ПАР, повідомили підозру. Юрія Продана викликали на допит у прокуратуру. Такі дії спричинили відмову Steel Mont від постачання вугілля.

Натомість, як сказано в підозрі, посадовці Міненерго і підприємств генерації отримали вказівки придбати вугілля в шахт з ОРДЛО. Для оплати в безготівковій формі вугільні підприємства «Луганськвугілля» і «Шахта імені Кисельова» перереєстрували в Києві, а представникам шахт гарантували безпеку під час поїздок з окупованих територій. Обидві компанії відкрили рахунки в державному Укрексімбанку. Технічними питаннями та перемовинами з представниками окупантів займався бізнесмен Сергій Кузяра, якого залучив Віктор Медведчук.

Фото: MiningWiki

У грудні 2014-го та на початку січня 2015-го представникам так званих «ДНР» і «ЛНР» заплатили кількома траншами 30 мільйонів гривень готівкою – кошти передавали за участю представників СБУ. Після цього окупанти почали постачати вугілля в Україну.

На брифінгу у Львові 29 грудня 2014 року Петро Порошенко відповів на питання журналістки «УП» Оксани Денисової про вугілля з «ДНР» і «ЛНР»:

«Загравання з так званими «ДНР» та «ЛНР» у нас сьогоднішній день не існує. Навпаки, за моїм наказом була припинена контрабанда вугілля, яка йшла через лінію зіткнення. Зараз готується законодавча база для конфіскації подібних вантажів. Єдиний вантаж, який зараз є – це вугілля з державних підприємств, які мають постачати вугілля на українські ТЕЦ з контролем, що кошти будуть використані у якості заробітної плати українським громадянам, шахтарям, які там працюють. Ми здатні це проконтролювати».

Згодом те саме п’ятий президент сказав на своїй підсумковій пресконференції:

Загалом Луганськвугілля і ДП «Шахта імені Кисельова» у 2015 році отримали 205,391 млн гривень. За версією слідства, «гроші були переведені на інші підприємства з ознаками фіктивності і зняті готівкою». Більшість цих коштів, імовірно, потрапили на окуповані території.

Куратори з Росії

За версією слідства, план створення штучного дефіциту вугілля в Україні та примусу до купівлі вугілля з ОРДЛО був реалізований з ініціативи високопосадовців РФ, зокрема, тодішнього помічника Володимира Путіна Владислава Суркова та віцепрем’єра уряду РФ Дмитра Козака.

Слідство стверджує: з квітня 2014 року під керівництвом Суркова та Козака спецслужби країни агресора почали вербувати громадян України, які проводили б «підривну діяльність» і забезпечили б «енергетичну кризу» в державі та подальшу купівлю вугілля в окупантів.

Фото: rbc.ru Владислав Сурков (ліворуч) і Дмитро Козак

Згідно з текстом підозри, у жовтні згадані російські куратори вирішили залучити проросійського політика Віктора Медведчука до організації цієї схеми.

Роль Медведчука

У ДБР вважають, що злочин був скоєний групою осіб: для виконання плану Віктор Медведчук запросив бізнесмена Сергія Кузяру. І переконав президента Петра Порошенка в необхідності домовленостей з ОРДЛО. Як вважають слідчі, згодом до реалізації схеми залучили міністра енергетики Володимира Демчишина, який у грудні 2014 року замінив Юрія Продана.

Віктор Медведчук виступав організатором схеми та комунікатором між українською владою та ОРДЛО і звітував вищому керівництву РФ про результати цієї операції.

«Медведчук В.В. та представники вищого політичного керівництва Російської Федерації (…) вирішили розробити, розробили та узгодили з представниками Російської Федерації план по сприянню діяльності терористичних організацій через створення в умовах опалювального сезону штучного дефіциту вугілля для потреб енергогенеруючих підприємств України», – зазначено в тексті підозри Петрові Порошенку.

Фото: eurosolidarity.org

Порошенко. У невстановлені час, місці та спосіб

«Порошенко П.О., Медведчук В.В. та інші співучасники умисно, за попередньою змовою групою осіб, у невстановлений час та місці, але не пізніше 04.11.2014, діючи у точно невстановлений на даний час спосіб, впровадили раніше розроблений спільний злочинний план дій і домовленостей для економічного розвитку терористичних організацій, ослаблення безпеки української держави, надання службовим особам вищого політичного керівництва Російської Федерації більш широких можливостей для втручання у внутрішні справи України через проведення підривної діяльності проти неї», – зазначено в підозрі п’ятому президенту України.

За версією слідства, Порошенко вирішив допомагати Медведчуку задля «недопущення падіння політичних рейтингів та рівня довіри», які знижувалися на тлі активних бойових дій на Донбасі, економічної стагнації та перспективи холодної зими. Про це в тексті підозри згадали щонайменше тричі.

Слідство стверджує: Медведчук і Порошенко, «маючи владні повноваження», «певні організаторські здібності» і «життєвий досвід», визначили Медведчуку роль співорганізатора.

«За собою Порошенко П.О. залишив координацію дій в умовах конспірації, управлінські та кадрові питання, та у разі необхідності, адміністративний вплив, а також узгодження дій та заходів у здійсненні допомоги представникам Російської Федерації», – зазначено в підозрі.

Фото: rbc.ru

Інші фігуранти. СБУ поза підозрою?

Ще одним фігурантом справи є бізнесмен Сергій Кузяра, який за часів Януковича був радником міністра екології Едуарда Ставицького і мав давні бізнес-зв'язки з керівниками шахт, які залишилися на окупованій території. За версією слідства, від імені Медведчука він вів перемовини з бойовиками, перереєстровував підприємства на неокупованій території і безпосередньо возив готівку як оплату. Слідчі встановили, що саме Кузяра передавав 30 мільйонів гривень готівки як аванс за постачання вугілля ватажкам так званих «ЛНР» і «ДНР». Правоохоронці вважають, що робив це Кузяра для власного збагачення.

Допомагав йому тогочасний міністр енергетики Володимир Демчишин. Він змінив на цій посаді Юрія Продана, який виступав за постачання вугілля з Південно-Африканської Республіки та проти купівлі вугілля в ОРДЛО. У ДБР переконані, що зміна міністра відбулася саме для того, щоб Демчишин розблокував постачання вугілля з окупованих територій.

Демчишин, за даними СБУ, проконтролював зміну керівництва державного підприємства на окупованій території: 29 грудня новим в.о. директора ДП «Луганськвугілля» став Вадим Слива, якого наприкінці січня призначили «заступником міністра ЛНР».

Також міністр звертався до Антитерористичного центру СБУ та Державної фіскальної служби з проханням гарантувати безпеку від затримання представникам ДП «Луганськвугілля» і ДП «Шахта імені Кисельова», які приїжджали з окупованих територій.

Фото: колаж Lb.ua Володимир Демчишин і Сергій Кузяра (праворуч)

Серед фігурантів справи немає нікого з тогочасних керівників СБУ – тих, наприклад, хто санкціонував захист від затримання представників ОРДЛО чи допомагав транспортувати готівкові кошти в так звані «ЛНР» і «ДНР». 15 березня 2021 року інтернет-видання «Обозреватель» оприлюднило запис розмови нібито Віктора Медведчука і колишнього помічника президента Росії Владислава Суркова, які обговорюють спробу Василя Грицака, який з липня 2014-го по червень 2015-го працював першим заступником голови СБУ, згодом – очільником спецслужби, зв'язатися з «міністром оборони» «ДНР» Володимиром Кононовим для обговорення схеми постачання готівки на тимчасово окуповані території. Сам Василь Грицак у коментарі «Радіо Свобода» заявив, що у 2014 році контактував з Володимиром Кононовим щодо обміну полоненими, а про передачу грошей не йшлося.

Плівки Медведчука

25 лютого 2021 року видання Censor.net оприлюднило запис розмови осіб, чиї голоси схожі на Віктора Медведчука та Владислава Суркова. Співрозмовники обговорювали постачання електроенергії в окупований Крим та обмін полоненими на Донбасі. У розмові йдеться і про вугілля.

«Про вугілля... Він каже: «Та ні, я з Гонтаревою розмовляв позавчора». Це в четвер – значить, у вівторок. Вона там всім дає команди, зараз якісь папери мають донести ці державні підприємства, яким відкривають рахунки. «Вітя, – каже, – вказівка президента є, ми все зробимо», – на записі говорить, ймовірно, Віктор Медведчук.

Наступного дня голова СБУ Іван Баканов заявив, що слідчі Служби безпеки перевірять цей аудіозапис.

9 березня СБУ викликала Медведчука на допит стосовно цих записів. У відомстві також заявили, що двічі викликали і Петра Порошенка, але п’ятий президент проігнорував їх. Натомість його адвокат Ігор Головань повідомив, що на допит Порошенка не викликали, а інформація СБУ з цього приводу є фейком.

Фото: EPA/UPG

13 травня Віктора Медведчука Печерський районний суд відправив під домашній арешт у справі про видобуток корисних копалин на шельфі Чорного моря в окупованому Криму, передачу державної таємниці спецслужбам РФ і підривну діяльність проти України, зокрема, в контексті розробки антиукраїнського проєкту «Промінь».

17 травня розслідувачі з Bihus.Info опублікували першу серію телефонних записів особи з голосом Медведчука. Розмови з чиновниками РФ і представниками окупаційних адміністрацій в ОРДЛО стосувалися постачання вугілля та його обміну на гроші. Загалом журналісти опублікували чотири серії фільмів і 35 годин записів цих розмов.

Після оприлюднення цих записів у липні адвокати Порошенка заявили, що подаватимуть на Bihus.Info до суду. Вимогою позивачів є оприлюднення плівок у їхньому первинному вигляді, не монтованими. Судовий процес ще триває.

Уже 8 жовтня ГПУ і СБУ висунули додаткові підозри Віктору Медведчуку. Генпрокурорка Ірина Венедіктова на спільному брифінгу з Іваном Бакановим повідомила, що Медведчука підозрюють у державній зраді в межах так званої «вугільної справи».

Під час брифінгу також були продемонстровані записи перемовин Медведчука з високопосадовцями РФ. Серед них і ті, що вже раніше оприлюднили Censor.net і Bihus.Info.

Зокрема, на опублікованих записах людина зі схожим на Медведчука голосом говорить з віцепрем'єром РФ Дмитром Козаком, помічником Путіна Володимиром Сурковим, заступником голови адміністрації Путіна Володимиром Островенком і експослом РФ Михайлом Зурабовим. Також серед співрозмовників – так звані «міністри ЛНР і ДНР» Дмитро Лямін, Олександр Тимофєєв і «отаман ЛНР» Павло Дрьомов.

На аудіозаписах, які представили журналісти та правоохоронці, особа з голосом Медведчука постійно згадує про Петра Порошенка, хоч його імені жодного разу не називає. Згадує його лише як «перший», «головний», «керівник» і «президент».

Позиція захисту

Справа проти Петра Порошенка нікчемна, вважають його адвокати Ігор Головань та Ілля Новіков. Вони також стверджують, що п’ятий президент навіть не є підозрюваним, оскільки, згідно з законом, підписати підозру народному депутату може лише генпрокурор або його перший заступник. Натомість підозру Петрові Порошенку підписав просто заступник генпрокурора Олексій Симоненко.

Фото: resonance.ua Заступник генерального прокурора Олексій Симоненко

Захист наполягає: Петро Порошенко не міг давати незаконні вказівки представникам уряду. «Довести якимось чином ці фантазії з приводу негласних вказівок – це нереальне завдання. І вони чіпляються за це засідання РНБО (на якому Петро Порошенко критикував контракт з ПАР. – LB.ua). Це дуже дивний і дурний шлях для глави держави – реалізовувати свої злочини на РНБО, де все протоколюється. Засідання РНБО – це не приватна бесіда, це не розмова віч-на-віч», – заявив Ілля Новіков в інтерв’ю «Українській правді».

Він також пояснив: на той момент була інформація, що африканське вугілля не конденсується та постачається за «дивною чорною схемою», а Петро Порошенко просив лише перевірити цю інформацію: «Те, що говорив Порошенко насправді, зафіксовано. У нас ця інформація є. У слідства не може виникнути свідків, які скажуть: «Так, я сидів під столом у Порошенка та чув, як він розмовляє з Медведчуком, фінансує сепаратистів».

Його колега Ігор Головань зазначив, що африканське вугілля не могло б уберегти країну від енергетичної кризи, оскільки обсяг постачань був недостатнім, а саме вугілля – непридатним для українських ТЕЦ.

Також адвокати запевняють, що Порошенко особисто не міг брати участь у закупівлі вугілля, бо це не стосувалося його прямих обов'язків як президента України.

Фото: Макс Требухов Петро Порошенко з адвокатами Ігорем Голованем ( у центрі) та Іллею Новіковим

Захист Порошенка також наполягає, що Демчишин своїми рішенням запобігав фінансуванню тероризму. Державні шахти були перереєстровані на підконтрольній території України і гроші отримували легально.

«Ми купуємо вугілля в державних шахт, усе. Далі – це природний підхід, що є державна шахта, зареєстрована в Києві, має рахунки в банку на контрольованій території. Ніхто не сперечається з тим, що вугілля привезене. Гроші надійшли, з цих грошей сплачені податки», – пояснив Ігор Головань.

Версію слідства, за якою Порошенко міг би бути причетним до передоплати терористам готівкою, Головань назвав маячнею, бо невідомо звідки ця інформація і яким документом вона може бути підтверджена.