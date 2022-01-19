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Поклонська не стане послом Росії в Кабо-Верде

Призначення скасували нібито у зв'язку зі зміною "особистих обставинам".

Поклонська не стане послом Росії в Кабо-Верде
Фото: krymr.org

Колишня кримська прокурорка Наталія Поклонська, яку президент Росії Володимир Путін у жовтні 2021 року призначив послом РФ у Кабо-Верде, не поїде туди. Офіційно це пояснюють "особистими обставинами", але насправді причина може полягати у відсутності агремана, тобто згоди на призначення з приймаючої сторони.

"Чому я не заступила на посаду? Змінилися особисті обставини. Завжди говорила, повторю: я хочу бути корисною нашій країні. Тому я готова на будь-яку посаду, де буду корисною державі", - сказала Поклонська агентству ТАСС.

У російському МЗС сказали, що у Поклонської "змінилися особисті обставини", тому "її від'їзд послом у Кабо-Верде не відбудеться".

Інше російське видання Znak.com з посиланням на близьке до МЗС джерело повідомило, що причиною, чому Поклонська досі не поїхала в Кабо-Верде, цілком може бути відсутність агремана. "Поклонська і не зобов'язана їхати до Кабо-Верди, доки республіка не дала згоду. На отримання агремана може піти якийсь час. Але довше, ніж на півроку-рік, ця історія навряд чи затягнеться", - пояснив співрозмовник видання.

Республіка Кабо-Верде (або Республіка Зеленого Мису), куди мала вирушити працювати Поклонська, - невелика держава в Західній Африці, колишня колонія Португалії, яка отримала незалежність в 70-х роках минулого століття. Острови Зеленого Мису - це архіпелаг з 18 островів. Станом на 2020 рік населення держави становило 560 тис. осіб.

Нагадаємо, Наталія Поклонська - колишня українська прокурорка, яка перейшла на сторону окупантів у 2014 році, стала прокурором півострова, а пізніше була обрана у Держдуму РФ.

Поклонська проходить підозрюваною за кількома кримінальними справами в Україні. Зокрема, їй скоро заочно судитимуть у Києві у зв'язку з подіями лютого-березня 2014 року, коли українські колабораціоністи допомогли Росії окупувати Крим та Севастополь. Поклонській інкримінують злочини, передбачені статтями Кримінального кодексу України 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади); 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України); 111 (державна зрада); 255 (створення злочинної організації).

Андрій ВодянийАндрій Водяний, редактор новинної стрічки
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