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На фондовому ринку Росії стався найбільший за рік обвал

Індекс РТС, який є основним індикатором фондового ринку Росії, впав на 7,29%, або до 1 тисячі 367 пунктів.

На фондовому ринку Росії стався найбільший за рік обвал
Фото: EPA/UPG

На російському фондовому ринку стався найбільший з березня минулого року обвал. У вівторок, 18 січня, індекс московської біржі до закриття торгів опустився на 6,5%, в іншому значенні - до позначки 3 тисячі 328 пунктів, повідомляє "Радіо Свобода".

Так, за даними видання, індекс РТС, який є основним індикатором фондового ринку Росії, впав на 7,29%, або до 1 тисячі 367 пунктів. Востаннє значення індексу РТС було нижчим за 1 тисячу 400 пунктів у лютому минулого року.

Акції найбільших російських компаній - "Газпрому", "Сберу" та "Яндексу" - також впали в середньому на 10%.

На думку експертів, акції дешевшають через геополітичну напруженість - зокрема, ситуацію на російсько-українському кордоні, куди Росія стягує свої війська.

Нагадаємо, 10-13 січня відбулися три раунди переговорів, присвячених російським претензіям щодо європейської безпеки: переговори делегацій Росії та США в Женеві, засідання Ради Росія-НАТО у Брюсселі та переговори в рамках ОБСЄ.

За їхніми підсумками всі учасники заявили про розбіжності в позиціях.

Блінкен зазначав, що після закінчення переговорів РФ зі Штатами, НАТО та ОБСЄ у Вашингтоні планують провести консультації з союзниками та партнерами.

За оцінками Білого дому, Росія здатна в будь-який момент розпочати нове вторгнення в Україну.

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
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