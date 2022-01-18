Держсекретар Ватикану і його заступник захворіли на ковід

У кардинала Пароліна легкі симптоми хвороби, а в єпископа Едгар Пенья Парри їх немає зовсім.

Державний секретар Ватикану кардинал П’єтро Паролін та його заступник єпископ Едгар Пенья Парра отримали позитивний тест на COVID-19.

У Пароліна легкі симптоми хвороби, а в заступника їх немає зовсім. Проте обидва високопосадовці Святого престолу перебувають на самоізоляції, повідомляють VATICAN NEWS.

Нещодавно Ватикан запровадив нові заходи проти коронавірусу. Тепер персонал без дійсного "зеленого паспорта", який підтверджує вакцинацію або одужання від вірусу, не може отримати доступ до робочого місця. Законодавство також поширюється на співробітників зовнішніх компаній, відвідувачів і користувачів. Використання маски ffp2 є обов’язковим у всіх закритих приміщеннях.