Колишній президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв у вівторок, 18 січня, записав відеозвернення, в якому вперше прокоментував протести та заворушення, що охопили країну на початку року.

В ньому він заявив, що весь час знаходився в Казахстані. Назарбаєв також назвав себе пенсіонером і наголосив на тому, що вся повнота влади в країні перебуває в руках чинного президента Касима-Жомарта Токаєва.

"Січневі події вразили весь Казахстан. Метою цих організованих заворушень та атаки на Казахстан було руйнування цілісності країни та засад держави. Ці події ще раз показують, що незалежність треба берегти як зіницю ока, як тендітну посудину, що вимагає особливо дбайливого поводження. Трагедія стала для всіх нас уроком. Важливо з'ясувати, хто організував усі ці погроми та вбивства. Слідство дасть відповідь на це питання", - заявив Назарбаєв.

"Відповідаючи на численні звернення на мою адресу, і у зв'язку з публікаціями в засобах масової інформації, повідомляю, що я в 2019 році передав повноваження президента Касим-Жомарту Токаєву і відтоді є пенсіонером, і зараз я перебуваю на заслуженому відпочинку в столиці Казахстану і нікуди не їхав. Президент Касим-Жомарт Токаєв має всю повноту влади. Він голова Ради безпеки. Незабаром Президента буде обрано головою партії "Нур-Отан". Тому жодного конфлікту чи протистояння в еліті немає. Чутки на цю тему є абсолютно безпідставними", - наголосив Назарбаєв.Він сказав, що 30 років працював на благо Казахстану і закликав берегти стабільність та спокій у країні.

Назарбаєв закликав жителів країни підтримати курс Токаєва і подякував за підтримку, яку відчував в роки перебування при владі.

Нагадаємо, протести в Казахстані почалися 2 січня і тривали близько тижня. Приводом для них стало підвищення цін на скраплений газ. Одним із вимог протестувальників стало гасло "Шал, кет!" ("Старий, іди!"), що є відсилкою до 81-річного Назарбаєва, який після звільнення з посади президента зберігав у своїх руках важелі впливу.

Сам Назарбаєв не з'являвся на публіці із 28 грудня минулого року. Досі він ніяк не коментував масштабні протести, що розгорнулися в країні. При цьому прес-секретар колишнього президента казав, що Нурсултан Назарбаєв не залишав Казахстан, перебуває у столиці та особисто ухвалив рішення передати керівництво впливовою Радою безпеки президенту Касим-Жомарту Токаєву.