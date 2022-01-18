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Російські війська почали прибувати до Білорусі для запланованих на середину лютого навчань

Тренування проводитимуть поблизу кордонів з Україною, Польщею і Литвою. 

Російські війська почали прибувати до Білорусі для запланованих на середину лютого навчань
Військові навчання Росії і Білорусі в 2017
Фото: EPA/UPG

Спільні військові навчання Росії і Білорусі відбудуться 10-20 лютого. Російські збройні сили та техніка вже почали заїжджати до Білорусі.

Про це пише Reuters із посиланням на заяву білоруського міністерства оборони.

Про заплановані на лютий навчання "Союзна рушучість" було відомо і раніше, але конкретні дати не озвучували.

Росіяни з білорусами, за словами Олександра Лукашенка, будуть відпрацьовувати протистояння "силам Заходу і України". 

Територія навчань – південь Білорусі, тобто поблизу з українським кордоном, а також захід Білорусі – біля Польщі і Литви, які є членами НАТО. Кількість військових, які будуть задіяни, поки не відома. 

News York Times із посиланням на анонімні джерела серед українських посадовців писало, що вони впевнені в залишенні російських військових у Білорусі на невідомий термін. 

Нагадаємо, в СБУ заяви Лукашенка про те, що Україна "нарощує сили підрозділів національної гвардії з "націоналістів-радикалів" біля Білорусі назвали політичною маніпуляцією та частиної інформаційної війни проти України.

Ірина ЛисогорІрина Лисогор, керівниця відділу "Новини"
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