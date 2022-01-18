Російські війська почали прибувати до Білорусі для запланованих на середину лютого навчань

Тренування проводитимуть поблизу кордонів з Україною, Польщею і Литвою.

Військові навчання Росії і Білорусі в 2017

Спільні військові навчання Росії і Білорусі відбудуться 10-20 лютого. Російські збройні сили та техніка вже почали заїжджати до Білорусі.

Про це пише Reuters із посиланням на заяву білоруського міністерства оборони.

Про заплановані на лютий навчання "Союзна рушучість" було відомо і раніше, але конкретні дати не озвучували.

Росіяни з білорусами, за словами Олександра Лукашенка, будуть відпрацьовувати протистояння "силам Заходу і України".

Територія навчань – південь Білорусі, тобто поблизу з українським кордоном, а також захід Білорусі – біля Польщі і Литви, які є членами НАТО. Кількість військових, які будуть задіяни, поки не відома.

News York Times із посиланням на анонімні джерела серед українських посадовців писало, що вони впевнені в залишенні російських військових у Білорусі на невідомий термін.

Нагадаємо, в СБУ заяви Лукашенка про те, що Україна "нарощує сили підрозділів національної гвардії з "націоналістів-радикалів" біля Білорусі назвали політичною маніпуляцією та частиної інформаційної війни проти України.