Російські війська почали прибувати до Білорусі для запланованих на середину лютого навчань

Спільні військові навчання Росії і Білорусі відбудуться 10-20 лютого. Російські збройні сили та техніка вже почали заїжджати до Білорусі.
Про це пише Reuters із посиланням на заяву білоруського міністерства оборони.
Про заплановані на лютий навчання "Союзна рушучість" було відомо і раніше, але конкретні дати не озвучували.
Росіяни з білорусами, за словами Олександра Лукашенка, будуть відпрацьовувати протистояння "силам Заходу і України".
Територія навчань – південь Білорусі, тобто поблизу з українським кордоном, а також захід Білорусі – біля Польщі і Литви, які є членами НАТО. Кількість військових, які будуть задіяни, поки не відома.
News York Times із посиланням на анонімні джерела серед українських посадовців писало, що вони впевнені в залишенні російських військових у Білорусі на невідомий термін.
Нагадаємо, в СБУ заяви Лукашенка про те, що Україна "нарощує сили підрозділів національної гвардії з "націоналістів-радикалів" біля Білорусі назвали політичною маніпуляцією та частиної інформаційної війни проти України.