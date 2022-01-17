Зеленський зустрівся з делегацією американських сенаторів

Фото: Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із двопартійною делегацією Конгресу США, повідомляє пресслужба глави держави.

Зазначається, що до складу делегації увійшли сенатори Роб Портман (республіканець, штат Огайо), Кріс Мерфі (демократ, Коннектикут), Джин Шахін (демократка, Нью-Гемпшир), Емі Клобучар (демократка, Міннесота), Кевін Крамер (республіканець, Північна Дакота), Річард Блюменталь (демократ, Коннектикут) і Роджер Вікер (республіканець, Міссісіпі).

"Володимир Зеленський поінформував сенаторів США про безпекову ситуацію навколо України та кроки, які сприяли б деескалації та запобіганню подальшій агресії РФ. Глава держави відзначив важливу роль Конгресу в підтримці євроатлантичних прагнень України та поглибленні взаємодії між двома державами", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що під час розмови висловлювалася одностайна позиція щодо того, що газопровід "Північний потік - 2" є викликом для енергетичної безпеки України та Європи в цілому. Президент заявив про необхідність підготовки превентивного пакету санкцій проти РФ для протидії агресії.

Окремо Глава держави звернув увагу на те, що Росія продовжує проводити активну кампанію з паспортизації населення на тимчасово окупованих територіях, прагнучи створити привід для ескалації під виглядом "захисту російських громадян".

Також були порушені актуальні питання внутрішньополітичного життя України.

Американські сенатори висловили одностайну підтримку суверенітету й територіальної цілісності України, наголосили на повному та беззаперечному праві України самостійно визначати шляхи забезпечення власної безпеки.

Нагадаємо, сьогодні в Україну приїхала делегація Конгресу Сполучених Штатів Америки. Крім зустрічі з президентом у конгресменів також заплановані зустрічі з представниками уряду.

Востаннє американські конгресмени приїжджали до Києва у грудні. Тоді до складу делегації увійшли Джейсон Кроу, Бред Венструп і Рік Кроуфорд.