Група розслідувачів зі США заявила про встановлення особи, яка здала Анну Франк нацистам

Група розслідувачів на чолі з колишнім агентом ФБР Вінсом Пенкоком заявила, що встановила особу, яка видала нацистам Анну Франк.

Як повідомляє CBS, це міг зробити нотаріус Арнольд ван ден Берг, який входив до створеного окупаційною владою юденрату - єврейської ради Амстердама.

Розслідувачі вважають, що мотивом ван ден Берга могло бути бажання врятувати власну родину за рахунок інших євреїв. Ван ден Берг та його близькі нібито змогли отримати документи про те, що вони не є євреями, та уникнули депортації до таборів знищення після ліквідації юденратів.

При цьому автори розслідування визнають, що зібрані ними докази є непрямими і для обвинувального вироку суду їх виявилося б недостатньо.

Анна Франк - одна з найвідоміших жертв Голокосту. Її родина два роки ховалась від нацистів у спеціально облаштованому сховищі в одному з будинків Амстердаму, сподіваючись перечекати окупацію.

4 серпня 1944 року гестапо заарештувало всіх, хто переховувався разом з Анною Франк у сховищі в Амстердамі. Вважається, що їх видав зрадник, але його ім'я досі точно не відоме.

Сім'ю депортували в концтабір, де Анна Франк померла на початку березня 1945 року від тифу та виснаження.

Перебуваючи у сховищі, Анна Франк два роки - з 12 червня 1942 року по 1 серпня 1944 року - вела щоденник у вигляді листів вигаданій подрузі. Вона назвала його "У задньому будинку" (у російській версії - "Сховище"). Вперше щоденник Ганни Франк був опублікований в 1947 році, відтоді у світі було продано десятки мільйонів його копій, перекладених більш ніж 70 мовами світу.

З 2016 року щоденник Анни Франк перебуває у вільному доступі.