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КНДР учетверте з початку року провела ракетні випробування

Ракети подолали 380 кілометрів на висоті понад 40 км і впали у море.

КНДР учетверте з початку року провела ракетні випробування
Фото: EPA/UPG

Північна Корея вранці у понеділок, 17 січня, запустила дві гіперзвукові балістичні ракети малої дальності. Як повідомляє південнокорейське агентство Yonhap, ракети подолали 380 кілометрів на висоті понад 40 км, розвинувши швидкість понад 5 Махів (тобто у п'ять разів швидше звуку).

Ракети було запущено з околиць Пхеньяну, стверджують в комітеті начальників штабів Південної Кореї.

Це вже четверті ракетні випробування, які КНДР провела з початку року. У Південній Кореї припускають, що північнокорейські війська відпрацьовують послідовний пуск ракет з підвищеною точністю.

"Розвідувальні органи Республіки Корея та США здійснюють докладний аналіз інформації про ці пуски", - сказано у повідомленні комітету начальників штабів Кореї.

Уряд Японії також повідомив про запуск ракет з КНДР і засудив ці випробування, назвавши їх загрозою миру та безпеці в регіоні. За словами міністра оборони Японії Нобуо Кісі, ракети упали в океан поблизу східного узбережжя Північної Кореї.

"Очевидно, що запуски ракет почастішали, тому що Північна Корея має на меті вдосконалення своїх ракетних технологій", - заявив японський міністр. Він додав, що це серйозна проблема як для Японії, так і для усієї міжнародної спільноти.

Нагадаємо, що попередній ракетний запуск КНДР здійснила у п'ятницю, 14 січня. Тоді північнокорейські військові запустили дві тактичні керовані ракети із залізничного ракетного комплексу.

Андрій ВодянийАндрій Водяний, редактор новинної стрічки
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