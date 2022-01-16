Кібератака на урядові сайти: Держспецзв’язку спростувало пошкодження реєстру з даними автовласників

Реєстр, що містить персональні дані мільйонів українських автовласників, не пошкоджений в результаті кібератаки на державні інформаційні ресурси. Про це повідомили в Держслужбі спецзв'язку та захисту інформації України.

Зазначається, що фахівці Держспецзв’язку разом із колегами з інших органів продовжують розслідувати кібератаку. Зокрема була опрацьована ситуація щодо втрати доступу до інформаційних ресурсів Моторного (транспортного) страхового бюро України (МТСБУ).

"Вдалося встановити, що внаслідок кібератаки була втрачена низка зовнішніх інформаційних ресурсів МТСБУ. Реєстру, який містить персональні дані мільйонів українських автовласників, не ушкоджено", - йдеться у повідомленні.

У відомстві прогнозують, що вже найближчим часом реєстр відновить свою роботу. Для цього фахівці МТСБУ розгортають нову "чисту" інформаційну інфраструктуру.

Нагадаємо, внаслідок хакерської атаки, яка сталася у ніч з 13 на 14 січня, в Україні постраждали близько 70 сайтів державних та регіональних органів влади. Це була найпотужніша кібератака на Україну за останні чотири роки.

Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов переконаний, що за хакерськими атаками стоїть Росія.

У СБУ запевнили, що під час хакерської атаки на урядові сайти витоку персональних даних не було.