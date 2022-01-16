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Серби голосують на референдумі щодо змін до конституції у сфері судочинства

Мекканці Сербії висловлюються за зміни на вимогу Венеціанської комісії.

Серби голосують на референдумі щодо змін до конституції у сфері судочинства
Фото: ЕРА/UPG

У Сербії сьогодні проходить референдум про внесення змін до конституції, яка була ухвалена в 2006 році.

Про це пише Радіо Свобода з посиланням на свого кореспондента.

Серби висловлюються за зміни на вимогу Венеціанської комісії, дорадчого органу Ради Європи. За її висновком, в рамках чинної конституції судова влада – надто залежна від виконавчої й законодавчої.

Разом із змінами до конституції, парламент ухвалив новий закон про референдум, яким скасовано 50-відсотковий ценз. Отож, результати визнають дійсними, попри явку.

Керівників судів та суддів на всіх рівнях досі призначав парламент. Разом з цим, законодавці мали право після трьох років переглянути діяльність кожного судді й позбавити його ліцензії.

Згідно із змінами до конституції, суддів обиратиме Вища рада судочинства, прокурорів – Вища рада прокуратури. Парламент призначатиме 4-ох з-поміж 11 членів згаданих рад.

Оглядачі припускають, що явка буде дуже низькою, оскільки більшість громадян вважає, що йдеться лише про формальні зміни, які не впливатимуть на діяльність судів й прокуратури.

Наталка ЛотоцькаНаталка Лотоцька, редакторка новин
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