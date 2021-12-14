Гогілашвілі має діючі російський паспорт та податковий номер
Гогілашвілі має діючі російський паспорт та податковий номер
У Луцьку підліток на Renault Megane збив п'ятьох пішоходів на переході (оновлено)
У Луцьку підліток на Renault Megane збив п'ятьох пішоходів на переході (оновлено)
З'явилося відео нового скандалу з Гогілашвілі – цього разу з патрульними у Києві
З'явилося відео нового скандалу з Гогілашвілі – цього разу з патрульними у Києві
Жеребкування Ліги чемпіонів проведуть повторно через допущені помилки
Жеребкування Ліги чемпіонів проведуть повторно через допущені помилки
Оприлюднені доноси чекістів на письменника Хвильового та його передсмертна записка
Оприлюднені доноси чекістів на письменника Хвильового та його передсмертна записка
Депутата облради в Дніпрі намагались вбити з автомата з дистанційним управлінням
Депутата облради в Дніпрі намагались вбити з автомата з дистанційним управлінням
Кабмін звільнив заступника міністра внутрішніх справ Гогілашвілі після скандалу з правоохоронцем (оновлено)
Кабмін звільнив заступника міністра внутрішніх справ Гогілашвілі після скандалу з правоохоронцем (оновлено)
Пенсіонери зможуть витратити 1 тисячу гривень за вакцинацію на соціальні потреби, - Зеленський
Пенсіонери зможуть витратити 1 тисячу гривень за вакцинацію на соціальні потреби, - Зеленський
Розвал Боснії вже розпочався
Розвал Боснії вже розпочався
ГоловнаПраво

Венеційська комісія підтримала відмову Конституційного суду приводити до присяги призначених Зеленським суддів

Про відповідне рішення заявили в КСУ. 

Венеційська комісія підтримала відмову Конституційного суду приводити до присяги призначених Зеленським суддів
Венеційська комісія (ілюстративне фото)
Фото: Council of Europe

Венеційська комісія підтримала рішення Конституційного суду не приводити до присяги двох суддів, призначених президентом України.

Про це повідомили в пресслужбі КСУ з посиланням на короткий звіт від 13 грудня засідання Венеційської комісії.

Нагадаємо, 27 березня 2021 року Зеленський скасував укази експрезидента Віктора Януковича від 2013 року про призначення Олександра Тупицького і Олександра Касмініна суддями КС. Але Верховний Суд визнав це рішення президента протиправним.

У серпні 2021 року низка громадських організацій закликала Володимира Зеленського не проводити конкурс на суддів Конституційного суду за своєю квотою і не призначати суддів КСУ на вакансії, "які юридично відсутні", щоб не поглиблювати таким чином конституційну кризу.

Попри це, конкурс провели, і 26 листопада Володимир Зеленський призначив його переможців суддями КСУ.

29 листопада Конституційний Суд відмовився приводити до присяги Олександра Петришина та Оксану Грищук, призначених за квотою президента України. Суд відтермінував приведення до присяги нових суддів, оскільки у КСУ немає відповідних вакансій. Конституційний суд ухвалив спеціальну постанову про відтермінування складення присяги цими особами. 

В Офісі президента вважають, що це "виглядає затягуванням часу з надією на те, що кругова порука в судовій системі знову спрацює, і Верховний Суд ухвалить вигідні рішення для скомпрометованої верхівки КСУ". 

Ірина ЛисогорІрина Лисогор, керівниця відділу "Новини"
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Читайте також