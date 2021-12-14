Венеційська комісія підтримала відмову Конституційного суду приводити до присяги призначених Зеленським суддів

Венеційська комісія підтримала рішення Конституційного суду не приводити до присяги двох суддів, призначених президентом України.

Про це повідомили в пресслужбі КСУ з посиланням на короткий звіт від 13 грудня засідання Венеційської комісії.

Нагадаємо, 27 березня 2021 року Зеленський скасував укази експрезидента Віктора Януковича від 2013 року про призначення Олександра Тупицького і Олександра Касмініна суддями КС. Але Верховний Суд визнав це рішення президента протиправним.

У серпні 2021 року низка громадських організацій закликала Володимира Зеленського не проводити конкурс на суддів Конституційного суду за своєю квотою і не призначати суддів КСУ на вакансії, "які юридично відсутні", щоб не поглиблювати таким чином конституційну кризу.

Попри це, конкурс провели, і 26 листопада Володимир Зеленський призначив його переможців суддями КСУ.

29 листопада Конституційний Суд відмовився приводити до присяги Олександра Петришина та Оксану Грищук, призначених за квотою президента України. Суд відтермінував приведення до присяги нових суддів, оскільки у КСУ немає відповідних вакансій. Конституційний суд ухвалив спеціальну постанову про відтермінування складення присяги цими особами.

В Офісі президента вважають, що це "виглядає затягуванням часу з надією на те, що кругова порука в судовій системі знову спрацює, і Верховний Суд ухвалить вигідні рішення для скомпрометованої верхівки КСУ".