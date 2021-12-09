Галантернік під арештом. Поки що заочним

За версією слідства, злочинна організація діяла в Одесі з 2016 по 2019 роки та завдала матеріальної шкоди місту на 558 мільйонів гривень. Як повідомив прокурор САП Валентин Мусіяка, загалом доходи від «проєктів» Володимира Галантерніка в одній з виявлених під час обшуку таблиць становлять понад 170 мільйонів доларів США. У справі 16 підозрюваних. За даними НАБУ, особи заволоділи п’ятьма земельними ділянками в Одесі за адресами: Гагарінське плато, 4 (житловий комплекс Sea View); Варненська, 27 з літерами А, В і Г (ЖК «Скай Сіті»); Жаботинського 54А (ЖК «Альтаїр-3») та Академічна, 30 (апарт-комплекс «Морська резиденція»). Усі вказані будинки збудувала компанія «Будова», яку пов'язують з Галантерніком.

Галантерніка підозрюють у створенні злочинної організації з числа чиновників Одеської міської ради та інших осіб з метою вчинення економічних злочинів з майном комунальної власності. Йому інкримінують вчинення низки злочинів за ч.1 ст. 255; ч. 2 ст 364; ст. 28; ч.5 ст. 191 та ч.3. ст. 209 Кримінального процесуального кодексу України.

9 грудня слідча суддя Вищого антикорупційного суду заочно заарештувала Володимира Галантерніка . Він не прибув до українського суду, бо перебуває з родиною в Лондоні.

Фото: оприлюднене адвокатом

«Погроза вбивством за критику Труханова й Галантерніка»

У суді прокурор САП Валентин Мусіяка проінформував, що у 2017 році особи від Галантерніка обіцяли проблеми свідку Михайлові Кузаконю, якщо він не припинить здійснювати свою громадську діяльність.

В розмові з LB.ua Михайло Кузаконь заявив, що йому неодноразово погрожували вбивством люди Галантерніка, які займались його безпекою.

Фото: Катерина Петренко

«Погрози, шантаж і напади, – все це було. У різний час до мене приходили Андрій Сокур, Володимир Босенко та Валерій Мегалатьєв – це силовий блок Галантерніка. Двоє з них раніше працювали у правоохоронних органах. Вони наполегливо «просили» мене припинити громадську діяльність, яка була направлена на антикорупційну боротьбу з мафіозним кланом Ангерта-Галантерніка-Труханова. Також питали, чого я хочу. Я відповідав: цивілізаційного розвитку для Одеси, а ви тільки її грабуєте. Я направляв багато заяв про злочин в поліцію, прокуратуру, Службу безпеки України, проте їх не розслідували», – зазначив він.

18 серпня 2018 року автівку, в якій перебував Кузаконь та одеський журналіст-розслідувач Григорій Козьма, намагались протаранити вантажівкою. СБУ досі розслідує провадження щодо замаху на вбивство. На думку Кузаконя, слідство не рухається щодо встановлення посередника та замовника злочину.

Натомість, адвокатка бізнесмена Ольга Просянюк заявила, що лише два свідки надали показання проти Галантерніка. На її переконання, це політичні конкуренти Труханова і їхні показання можуть бути нещирими.

«Ці особи дуже засмучені тим, що вони не були обрані міським головою на виборах у 2020 році. Їхні свідчення як «під копірку». Вони мали неприязні стосунки із службовими особами міськради та образи через політичні причини», – вважає адвокатка.

«Доля В. І.»: яку вигоду мав Галантернік від земельних махінацій

Як повідомив у ході розгляду прокурор САП Валентин Мусіяка, у 2015 році Галантернік купив політичну партію «Селянська Україна». Згодом її перейменували на партію «Довіряй ділам», і саме від неї йшов на місцеві вибори Геннадій Труханов. Станом на зараз монобільшість у Одеській міській раді становлять депутати згаданої партії. НАБУ каже, що вони забезпечували прийняття вигідних Галантерніку рішень щодо земельних ділянок в Одесі.

За версією слідства, Галантернік залучив до злочинної організації посадових осіб міської ради, щоб вчиняти тяжкі та особливо тяжкі злочини з комунальним майном. НАБУ переконує, що спільники отримували права на забудову земельних ділянок комунальної власності без конкурсної процедури – землю надавали державним органам або комунальним підприємствам в постійне користування, проте їх майже відразу передавали визначеним будівельним компаніям, афільованим з Галантерніком. Безумовно, для подальшої забудови.

Прокурор запевняє, що при цьому міський бюджет не отримував жодних коштів.

Фото: Катерина Петренко

Також за версією слідства члени злочинної організації діяли за ще однією схемою: отримували право на забудову земельних ділянок, на яких були об'єкти комунального майна. Після дозволу оренди через короткий час орендарі звертались щодо викупу без конкурсу до міської ради. Депутати задовольняли це прохання всупереч чинному законодавству щодо малої приватизації. Вони без перепон на сесіях приймали рішення на користь Галантерніка.

Важливо, в електронних листуваннях «фінансиста» Галантерніка Олександри Косенко детективи віднайшли так звані понятійні угоди.

«Понятійні угоди полягали в тому, що керівник злочинної організації забезпечує надання будівельного майданчику. Це його зона відповідальності. А забудовник виплачував Галантерніку на користь злочинної організації певні блага», – розповів прокурор.

Важливо, що в понятійних угодах вказували розмір «Долі города». За версією слідства, це «доля» Галантерніка – розмір винагороди від будівельної компанії.

Фото: Катерина Петренко прокурор Валентин Мусіяка

«Розраховувались кешем і квадратами (квадратними метрами, – LB.ua). У різних угодах різна сума. По епізоду щодо земельної ділянки за адресою вул. Жаботинського, 54А винагорода – 2,500 квадратних метрів і 3 млн 400 тис доларів США. Ці кошти мала б отримати територіальна громада, якби ділянку для забудови реалізували на конкурентних засадах. У рештах угод по-різному: або ж надаються квадратні метри в об’єкті, який будуватиметься, або ж майданчик віддається під забудову, а квадратні метри отримують у вже побудованому житлі», – розповів LB.ua прокурор.

Справа щодо розширення одеського кладовища: слід Галантерніка

Галантерніка також підозрюють в епізоді щодо придбання за завищеною вартістю будівель і споруд по Тираспольському шосе разом з земельною ділянкою, на яку не мав права продавець.

За версією прокуратури, він та афільовані до нього юридичні фірми викупили об’єкти нібито для розширення міського кладовища «Західне». Цього дійсно громада потребувала, проте все відбулося зовсім інакше. У цьому епізоді міська рада також надала дозвіл на викуп будівель та споруд, йшлося не про земельну ділянку.

«Проте експерти проігнорували закон та надали завищену оцінку – близько 146 мільйонів гривень. Включили в єдиний договір об'єкта викупу вартість земельного права користування, яка не була власністю продавця ООО «Авікакомпанія «Одеса». Майже третина коштів одеського бюджету незаконно надійшла Галантерніку», – наголосив прокурор.

Загалом, за версією експертів слідства, понад 689 мільйонів гривень – шкода територіальній громаді Одеси від злочинних дій бізнесмена та низки підозрюваних.

САП: прикордонник допоміг Галантерніку втекти

31 серпня Володимир Галантернік приватним літаком через летовище в Харкові перетнув пункт пропуску й покинув Україну. Державна прикордонна служба на прохання НАБУ мала інформувати детективів про наміри бізнесмена перетнути кордон. Проте цього разу бюро не отримало звістки.

«За умисної бездіяльності працівника Державної прикордонної служби Галантернік зміг покинути територію України. Прикордонника притягнули до дисциплінарної відповідальності», – проінформував Мусіяка.

За словами обвинувача, незадовго до цього бізнесмен хотів перетнути кордон в напрямку Молдови непритаманним для нього способом – автівкою. Зазвичай бізнесмен літав чартерними літаками. Але того разу залишився, бо, вочевидь, дізнався, що прикордонники проінформували НАБУ.

Також у засіданні стало відомо, що Галантернік уникав процесуального спілкування з детективами та прокурором. Під час обшуку рік тому його запросили на допит. Але бізнесмен вилетів з України нібито на лікування в Німеччину. Утім, опинився в іншому місці.

У САП переконані: Галантернік може впливати на свідків, підкуповувати експертів, знищувати та приховувати документи, вчиняти інший злочин, переховуватися і переховувати наближених до нього осіб, а також перешкоджати кримінальній справі.

«Усе виглядало зовсім по-іншому», – захист

«Насправді він не ухилявся від слідства, і все виглядало зовсім по-іншому. Наш клієнт є людиною бізнесу, а вильоти – бізнес-відрядження. Галантернік після обшуку в нього до повідомлення про підозру, питав, чи має якийсь статус. Йому відписали, що статусу немає», – запевняє адвокатка Ольга Просянюк.

Фото: Катерина Петренко Адвокатка Галантерніка Ольга Просянюк

Захист каже, що всі докази слідства не мають сенсу, бо Галантернік не набув статусу підозрюваного, оскільки йому нібито не вручили належним чином повідомлення про підозру.

Справа в тім, що 6 листопада НАБУ й САП намагались повідомити йому про підозру, надіславши документ на три адреси в Україні та на електронні пошти, які були в матеріалах слідства. Та е-мейли виявились неактуальними, а повідомлення про підозру повернулись детективам.

Виявилось, що Галантернік не має місця проживання в Україні, а в Державній міграційній службі та його паспорті взагалі містяться помилкові дані щодо його реєстрації. Виявилось, що у 2019 році бізнесмен повідомляв детективам свою українську адресу, проте з 2017 року там не жив.

Зауважимо, що закон не вимагає підтвердження вручення повідомлення про підозру. Достатньо вжити всіх належних засобів, аби їх вручити.

Далі більше. Адвокати кажуть, що ввечері 5 листопада, детективів повідомили у мережі WhatsApp, що Галантернік перебуває в Ізраїлі. А тому, мовляв, його треба інформувати через механізм міжнародної правової допомоги.

Вочевидь, це тактичний крок захисту, аби затягнути рух справи на місяці. Цікаво, що на той час Генеральний прокурор Ірина Венедіктова вже підписала підозри фігурантам справи. Відтак, наші джерела припускають, що міг бути злив інформації про готовність вручення підозр.

Фото: gp.gov.ua

Недостовірність місцезнаходження бізнесмена самі ж адвокати підтвердили на судовому засіданні щодо надання дозволу на спеціальне досудове розслідування, коли заявили, що клієнт у Лондоні проживає із сім’єю. Адреса в Ізраїлі виявилась зареєстрованим місцем для листування. Таким чином, Галантернік, перебуваючи за межами України, має можливість вільно переміщатися.

Адвокат Ольга Просянюк запевняла, що бізнесмен не ухиляється від українського правосуддя. За її словами, він не прибув на жодне з трьох судових засідань, бо вважає цю справу «тиском та політичним переслідуванням». І хоче, аби його повідомляли про суди виключно через міжнародну правову допомогу.

Галантернік боїться за своє життя та здоров’я, якщо приїде в Україну, додав його інший захисник Віталій Опанасенко. За його словами, біля НАБУ і САП були мітинги, де праворадикальні особи навіть спалили опудало з фотографією Галантерніка та нібито здійснили напади на наближених до підприємця осіб.

Фото: Катерина Петренко Адвокат Віталій Опанасенко

Міжнародний розшук: місія неможлива?

До Галантерніка неможливо обрати заочно запобіжний захід, переконані адвокати. На їхню думку, він досі не перебуває у міжнародному розшуку, бо згідно змін до законодавства, НАБУ – тепер не правоохоронний, а центральний орган виконавчої влади, який не має права використовувати канали Інтерполу.

Постанову про зміну статусу НАБУ дійсно ухвалили 10 листопада цього року. Але ще до законодавчих змін детектив скерував постанову про оголошення Галантерніка у міжнародний розшук. Невідомо, як нововведення реалізуватиметься на практиці та чи вплине на взаємодію бюро з Інтерполом.

Також НАБУ може самостійно встановити місцезнаходження розшукуваного і звернутися до тієї країни з екстрадицією. За словами прокурора, це можливо зробити після рішення національного суду про заочний арешт в рамках міжнародної правової допомоги. У такому разі, встановивши його місцезнаходження, можна затримати і доставити в Україну.

Варто зауважити, що захист надав суду лондонську адресу бізнесмена, включно з номером квартири. Але чи він дійсно там проживає, бюро ще не перевірило.

«У цих документах реально майже все»: докази слідства

Слідча суддя упродовж трьох днів дослідила 13 томів доказів сторони обвинувачення: численні листування, матеріали негласних слідчих розшукових дій, протоколи обшуків у міських депутатів та осіб, пов’язаних з Галантерніком, протоколи допитів свідків, а також відео з сесій міської ради.

Фото: Катерина Петренко

Цікаво, що «права рука» бізнесмена Альона Попова дуже переймалась тим, що колишній губернатор Одеси Міхеїл Саакашвілі у 2019 році у холі одеського суду оприлюднив «чорну бухгалтерію» Одеської міськради, яку детективи віднайшли у неї при обшуці. Про це свідчить її листування з секретаркою бізнесмена Архиповою.

Архипова: «Саакашвили оприлюднив «чорну касу» в суді над Трухановим».

Попова: «О боже… Що ж тепер буде? Капець, в цих документах реально майже все».

З протоколу обшуку відомо, що Попова палила документи, аби вони не потрапили в руки детективів, топила у душі комп’ютер та іншу техніку, знищувала флеш-накопичувачі. Проте дані флешок вдалося відновити. За словами прокурора, після обшуку Попова підтвердила інформацію щодо викриття злочинних схем діяльності Галантерніка.

Невдовзі вона виїхала з України. Наразі Попова три роки переховується за кордоном і фігурує в кількох кримінальних провадженнях. Прокурор переконаний, що її фінансує бізнесмен.

Між іншим, з листувань фігурантів справи очевидно, що депутати міськради регулярно прибували до Галантерніка на розмову. Проте адвокати запевняють, що це маніпуляції прокуратури і заперечують, що ініціали «В.І», «Г.В.І» та «В.І.Англія» належать Галантерніку.

«Листування не мають відношення до нашого клієнта. Усе це - припущення детектива і прокурора», – повторювала адвокатка Просянюк.

Фото: Катерина Петренко Адвокатка Ольга Просянюк

За інформацією слідства, після обшуків у Попової члени злочинної організації відправили на поліграф підлеглих, які могли щось знати. Їх ретельно перевіряли щодо співпраці з правоохоронними органами.

Також важливі документи вилучили у Гончаренка, який займався безпекою афільованих з Галантерніком фірм. За версією САП, спільники здійснювали заходи для забезпечення інформаційної безпеки серед членів злочинної організації. Бюро віднайшло пам’ятки, про те, як вести себе при обшуках та на допиті.

«Мовчати, не боятися знищити докази при них, з’їсти, викинути, втекти», – йшлося в інструкціях.

Подальша поведінка фігурантів підтверджує, що вони добре були ознайомленні з цими вказівками. Також вони намагались передбачити, яким чином діятимуть «набуїни» (детективи НАБУ, – LB.ua) та кому можуть бути претензії з боку слідства.

Люди, які здійснювали операції з коштами, припускали: «Навряд будуть підозри, якщо не доведуть, що «люди в темі».

Крім того, члени злочинної організації вчиняли конспіративні заходи, збирали інформацію з підконтрольних 742 відеокамер в Одесі та обнуляли інформацію про свою винуватість, переконує прокурор. Камери відеонагляду розпізнавали обличчя та номерні знаки.

«Я багато працюю із сферою бізнесу. Більшість великих компаній співпрацює з адвокатами й службами безпеки, бо переймаються щодо проведення слідчих дій і зокрема того, як унеможливити проведення обшуку. Чи це злочин з огляду на ситуації в країні? Спірне питання. Як на мене, це убезпечення працівників», – прокоментував адвокат Опанасенко.

Насамкінець, адвокати висловили обурення тим, що ВАКС заочно заарештував Галантерніка. Вони оскаржуватимуть рішення в апеляції.