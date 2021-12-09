Офіс генпрокурора замовив організацію антикорупційного форуму декоратору "Кварталу 95"

Вартість послуг розбили на дві закупівлі вартістю нижче 200 тис. грн, відтак відкриті торги не проводили.

Офіс генерального прокурора замовив поза конкурсом організацію Міжнародного антикорупційного форуму у підприємця, який був зареєстрований як ФОП за 3 місяці до того. Раніше він працював з "Кварталом 95".

Про це свідчить інформація, оприлюднена на сайті держзакупівель Prozorro.

Йдеться про послуги з моделювання та декоративного оформлення залів для проведення Міжнародного антикорупційного форуму у КВЦ “Парковий”, який відбувся 1-2 грудня. На торги були виставлені два лоти на однакову суму - 199 982,78 грн.

Переможцем був визначений ФОП Олійник Віталій Петрович.

Відповідно до закону такі торги треба проводити на конкурсних засадах. Однак оскільки вартість послуг розбили на дві закупівлі вартістю нижче 200 тис. грн, відкриті торги не проводили.

"Мешканець міста Бровари Віталій Олійник зареєструвався як фізична особа підприємець лише у вересні 2021 року. Раніше він не вигравав жодних державних тендерів", - пише "Українська правда".

Водночас, згідно з даними спеціалізованих програм, номер телефону Олійника неодноразово підписували з позначками, які можуть свідчити про співпрацю зі студією "Квартал 95", яка раніше належала президенту Володимиру Зеленському.

Зокрема, чоловіка позначали як "Виталий Декорации Квартал", "Декоратор 95", "Декор Лига Смеха", "Виталий от Кошевого (актор "Кварталу 95" – ред.)" тощо.

"Українська правда" звернулась до Олійника по коментар із запитанням: "Враховуючи, що ви співпрацювали з "Кварталом 95", чи домовлялись ви неофіційно з кимось з влади про закупівлю?". Чоловік відповів, що не домовлявся, і не заперечив свою співпрацю з проектом президента.

В Офісі генпрокурора "Українській правді" відповіли, що уклали договори без проведення закупівлі через "стислі терміни підготовки заходу". Також у відомстві стверджують, що предмети договорів не були аналогічними. При цьому в ОГП не відповіли на запитання, за яким критерієм було обрано саме Олійника.