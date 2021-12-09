З початку року прикордонники відмовилися від 1,1 тис. хабарів на суму 1,5 млн грн

Від початку 2021 року припинено більш як 1100 спроб надання прикордонникам неправомірної вигоди. Загальна сума таких пропозицій становить понад 1,5 мільйона гривень.

Про це з посиланням на дані ДПСУ повідомляє пресцентр Міністерства внутрішніх справ.

В усіх випадках від хабарів військовослужбовці відмовилися, а порушники отримали звинувачення у злочині, яке передбачене ст. 369 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання від штрафу 17 тис. грн до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Зазначається, що військовослужбовців, які відмовилися від неправомірної вигоди, заохочують нагородами та грошовими преміями. Упродовж цього року "лідером" з кількості таких відмов є військовослужбовець ОКПП "Київ". Від початку року він вже відмовився від хабарів на суму понад 6 тис. доларів США.

Загалом цьогоріч за відмову від неправомірної вигоди преміювали 254 прикордонників на загальну суму понад 260 тис. гривень.

Водночас за результатами 1 927 перевірок порядку несення служби з початку 2021 року затримано 28 військовослужбовців за зловживання службовим становищем та сприяння протиправній діяльності на кордоні. З них 16 причетні до контрабанди тютюнових виробів, 5 – до контрабанди товарів споживання, двоє – до незаконного переправлення нелегальних мігрантів тощо.

Серед затриманих за корупцію – п’ять офіцерів та 23 військовослужбовці сержантського та рядового складу.

За участю офіцерів внутрішньої та власної безпеки Держприкордонслужби перевірено всі без винятку підрозділи охорони державного кордону. Хабарників, серед яких були і керівники підрозділів, затримано на Волині, Закарпатті, Буковині та в інших регіонах.

На цей час винними у вчиненні корупційних правопорушень визнано 29 прикордонників. Вироками судів визначено покарання у вигляді сплати штрафів на суму понад 331 100 гривень, одному військовослужбовцю призначено покарання у вигляді 3 років позбавлення волі з конфіскацією майна, ще одному – у вигляді 5 років позбавлення волі з випробуванням. Двом військовослужбовцям призначено покарання у вигляді 3 років позбавлення волі з випробуванням, чотирьом – у вигляді 3 місяців гауптвахти та заборони займати посади протягом 3 років. Ще один прикордонник отримав 10 місяців службового обмеження з відрахуванням із суми грошового забезпечення у дохід держави у розмірі 10%.