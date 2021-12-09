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З початку року прикордонники відмовилися від 1,1 тис. хабарів на суму 1,5 млн грн

За корупцію затримали 28 військовослужбовців.

З початку року прикордонники відмовилися від 1,1 тис. хабарів на суму 1,5 млн грн
Фото: Офіс президента

Від початку 2021 року припинено більш як 1100 спроб надання прикордонникам неправомірної вигоди. Загальна сума таких пропозицій становить понад 1,5 мільйона гривень.

Про це з посиланням на дані ДПСУ повідомляє пресцентр Міністерства внутрішніх справ.

В усіх випадках від хабарів військовослужбовці відмовилися, а порушники отримали звинувачення у злочині, яке передбачене ст. 369 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання від штрафу 17 тис. грн до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Зазначається, що військовослужбовців, які відмовилися від неправомірної вигоди, заохочують нагородами та грошовими преміями. Упродовж цього року "лідером" з кількості таких відмов є військовослужбовець ОКПП "Київ". Від початку року він вже відмовився від хабарів на суму понад 6 тис. доларів США.

Загалом цьогоріч за відмову від неправомірної вигоди преміювали 254 прикордонників на загальну суму понад 260 тис. гривень.

Водночас за результатами 1 927 перевірок порядку несення служби з початку 2021 року затримано 28 військовослужбовців за зловживання службовим становищем та сприяння протиправній діяльності на кордоні. З них 16 причетні до контрабанди тютюнових виробів, 5 – до контрабанди товарів споживання, двоє – до незаконного переправлення нелегальних мігрантів тощо.

Серед затриманих за корупцію – п’ять офіцерів та 23 військовослужбовці сержантського та рядового складу.

За участю офіцерів внутрішньої та власної безпеки Держприкордонслужби перевірено всі без винятку підрозділи охорони державного кордону. Хабарників, серед яких були і керівники підрозділів, затримано на Волині, Закарпатті, Буковині та в інших регіонах.

На цей час винними у вчиненні корупційних правопорушень визнано 29 прикордонників. Вироками судів визначено покарання у вигляді сплати штрафів на суму понад 331 100 гривень, одному військовослужбовцю призначено покарання  у вигляді 3 років позбавлення волі з конфіскацією майна, ще одному – у вигляді 5 років позбавлення волі з випробуванням. Двом військовослужбовцям призначено покарання  у вигляді 3 років позбавлення волі з випробуванням, чотирьом – у вигляді 3 місяців гауптвахти та заборони займати посади протягом 3 років. Ще один прикордонник отримав  10 місяців службового обмеження з відрахуванням із суми грошового забезпечення у дохід держави у розмірі 10%.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
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