За продаж корпусу заводу "Арсенал" вручили чотири підозри

Директору казенного підприємства спеціального приладобудування "Арсенал", ексдиректору ТОВ "Марс Девелопмент", а також колишньому першому заступнику генерального директора Національного космічного агентства України та ексзаступнику голови Фонду держмайна України було повідомлено про підозри у незаконній приватизації державного майна у 2011 році. Йдеться про корпус № 3-А заводу "Арсенал" на вул. Московській, 8 у Печерському районі Києва.

Як свідчать дані Єдиного держреєстру судових рішень, у липні та жовтні 2021 року до підозр додалися ще дві статті – службове підроблення та зловживання владою, пишуть "Наші гроші".

Відомо, що директору "Арсеналу" обрано запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 681 тис грн, керівнику "Марс Девелопмент" – аналогічний, але розмір застави менший – 228 тис грн.

Слідство встановило, що достовірно знаючи про заборону приватизації майна, заступник голови ФДМУ і в.о. гендиректора НКАУ погодили продаж корпусу № 3-А "Арсеналу" на аукціоні. При цьому погодження прем’єра чи першого віце-прем’єра отримано не було.

За даними слідства, у КП СПБ "Арсенал" все наявне майно перебувало виключно на праві оперативного управління. Воно мало загальнодержавне значення та не підлягало приватизації/відчуженню у будь-який спосіб.

У провадженні слідчих центрального апарату Державного бюро розслідувань перебуває кримінальне провадження №62021170010000177

за фактом завуальованої приватизації приміщення корпусу № 3-А загальною площею 9409,50 кв м, яке розташоване в м. Києві по вул. Московській, 8 та яке перебувало в оперативному управлінні Казенного підприємства спеціального приладобудування "Арсенал";

службового підроблення договору купівлі-продажу приміщення вказаного корпусу від 11.02.2011 та звіту за результатами відчуження та використання коштів, отриманих від продажу корпусу;

за підозрою директора – головного конструктора КП СПБ "Арсенал" у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 233 (незаконна приватизація держмайна), ч. 1 ст. 366 (службове підроблення) КК України,

колишніх виконувача обов’язків генерального директора Національного космічного агентства України (НКАУ) та заступника голови ФДМУ у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 233 КК;

директора ТОВ "Марс Девелопмент" у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 233, ч. 1 ст. 366 КК;

та за фактом зловживання службовим становищем вказаними особами під час завуальованої приватизації приміщення корпусу № 3-А за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК.

Процесуальне керівництво забезпечується прокурорами Офісу генерального прокурора.

Нагадаємо, у квітні 2020 року в Офісі генерального прокурора відбулася нарада з керівництвом Державного космічного агентства. На ній стало відомо, що заводу "Арсенал" була завдана шкода на суму понад 1 млрд грн внаслідок виведення об'єктів у приватну власність та реалізації майна через податкову заставу.

У відчуженні майна "Арсеналу" слідство звинувачує службових осіб держпідприємства та колишнє керівництво Державного космічного агентства.

З 2007 року директором КП СПБ "Арсенал" є Микола Лихоліт.

Керівником ТОВ "Марс Девелопмент" у 2010-2011 роках був Ігор Лисенко. Він же керує Адвокатським об’єднанням "Скай Груп". У 2016 році до поліції звернувся колишній співвласник "Марс Девелопмент" який заявив про незаконне відчуження його корпоративних прав у цій компанії та інших підприємствах. За його словами, в кінці 2015 року йому запропонували, зловживаючи його довірою, укласти договір з АО "Скай Груп" з метою нібито захисту активів. Однак, натомість у подальшому він втратив контроль над підприємствами.

З 2019 року власниками ТОВ "Марс Девелопмент" є компанії з орбіти "Інтергал-Буду" екснардепа Володимира Зубика. У тому ж році Департамент з питань ДАБК у м. Києві зареєстрував повідомлення про початок будівництва на вул. Московській, 8-Б. Однак, через кілька місяців столичне ДАБК зупинило роботи через виявлені порушення. Оскаржити в суді фірмі це не вдалося.