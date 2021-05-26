Директору заводу "Арсенал" повідомили про підозру

Йому закидають незаконну приватизацію одного з корпусів десять років тому.

Державне бюро розслідувань повідомило про підозру директору казенного підприємства спеціального приладобудування "Арсенал".

Про це повідомляється на сайті ДБР та Офісу генеральної прокуратури.

Йому закидають незаконну приватизацію (ч. 2 ст. 233 КК України) одного з корпусів підприємства у 2010 році.

"Попри заборону приватизації приміщень стратегічного підприємства, зловмисники розробили схему їх незаконного привласнення та заволодіння земельними ділянками, на яких вони розташовані. За такою схемою у 2010 році майже 10 тис. квадратних метрів приміщення одного з корпусів КП СПБ «Арсенал» було продано підконтрольній юридичній особі, чим державі завдано понад 80 млн гривень збитків", - йдеться в повідомленні ДБР.

В повідомленні прокуратури стверджується, що незаконне відчуження відбулося в 2011 році, і йдеться про приміщеення загальною площею 9,5 тис кв м на вул. Московська.

Слідчі вважають, що до схеми були залучені інші особи, в тому числі посадовці Фонду державного майна України та Національного космічного агентства України. Поки що їм підозру не повідомляли.

На момент оборудки підприємство розробляло і виробляло оптичні і оптико-електронні прилади для космічної, авіаційної та наземної техніки військового і цивільного призначення в Україні.

Директором КП СПБ "Арсенал" з 2007 року є Микола Лихоліт.

Нагадаємо, що у квітні 2020 року в Офісі генерального прокурора відбулася нарада з керівництвом Державного космічного агентства. На ній стало відомо, що заводу "Арсенал" була завдана шкода на суму понад 1 млрд грн внаслідок виведення об'єктів у приватну власність та реалізації майна через податкову заставу.

У відчуженні майна "Арсеналу" слідство звинувачує службових осіб держпідприємства та колишнє керівництво Державного космічного агентства.