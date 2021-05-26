«Батьківщина» визначилася із ініціативною групою для збору підписів щодо проведення референдуму по землі
«Батьківщина» визначилася із ініціативною групою для збору підписів щодо проведення референдуму по землі
Влада Білорусі взяла в заручники родича журналістки "Белсату", щоб змусити її повернутися в країну
Влада Білорусі взяла в заручники родича журналістки "Белсату", щоб змусити її повернутися в країну
У Севастополі замість фільму з Поклонською показали стрічку про героїв АТО
У Севастополі замість фільму з Поклонською показали стрічку про героїв АТО
Лукашенко перетворює Білорусь на Чечню
Лукашенко перетворює Білорусь на Чечню
Протасевич на відео розповів про своє місцеперебування та "співпрацю зі слідством"
Протасевич на відео розповів про своє місцеперебування та "співпрацю зі слідством"
Плацкартний квиток для Лукашенка
Плацкартний квиток для Лукашенка
Зеленський вніс у Раду законопроєкт про територіальну оборону та рух опору (оновлено)
Зеленський вніс у Раду законопроєкт про територіальну оборону та рух опору (оновлено)
Ректор КНУ ім. Шевченка закликав вчену раду позбавити Лукашенка звання почесного доктора
Ректор КНУ ім. Шевченка закликав вчену раду позбавити Лукашенка звання почесного доктора
Віктор Ляшко: "Неможливо провести вакцинальну кампанію без вакцин"
Віктор Ляшко: "Неможливо провести вакцинальну кампанію без вакцин"
ГоловнаЕкономікаБізнес

ЗМІ дізналися суму контракту КрАЗу для армії США

Загальна сума трирічного контракту становить 53 млн. доларів США.

ЗМІ дізналися суму контракту КрАЗу для армії США
Фото: kop.net.ua

Українська компанія "АвтоКрАЗ" підписала контракт на постачання вантажівок для армії США на 53 млн доларів.

Замовником виступила компанія "US21 Inc." (Ферфакс, штат Вірджинія, США), яка регулярно здійснює постачання для уряду, Міністерства оборони та інших державних установ США, пише Кременчук оперативний.

"Подробиці контракту не розголошуються, але з публікацій у вітчизняних і закордонних ЗМІ "Кременчук оперативний" дізнався, що загальна сума трирічного контракту становить 53 млн. доларів США", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що, судячи з усього, американці мають намір закупити вантажівки КрАЗ-5233ВЕ Спецназ. Це найсучасніші армійські бортові вантажівки, що поставили на конвеєр ще в 2008 році. Машина здатна брати на борт 6 тонн вантажу, на шосе може розігнатися до 120 км/год.

Як пише видання, у 2014 році КрАЗ-Спецназ коштував близько 52 тис. доларів США. З урахуванням загальної суми контракту в 53 млн доларів, можна припустити, що США закупить близько 1000 вантажівок.

Раніше повідомляли, що армія США замовила українські вантажівки КрАЗ. Контракт розрахований на три роки.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,

Читайте також