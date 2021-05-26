ЗМІ дізналися суму контракту КрАЗу для армії США

Українська компанія "АвтоКрАЗ" підписала контракт на постачання вантажівок для армії США на 53 млн доларів.

Замовником виступила компанія "US21 Inc." (Ферфакс, штат Вірджинія, США), яка регулярно здійснює постачання для уряду, Міністерства оборони та інших державних установ США, пише Кременчук оперативний.

"Подробиці контракту не розголошуються, але з публікацій у вітчизняних і закордонних ЗМІ "Кременчук оперативний" дізнався, що загальна сума трирічного контракту становить 53 млн. доларів США", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що, судячи з усього, американці мають намір закупити вантажівки КрАЗ-5233ВЕ Спецназ. Це найсучасніші армійські бортові вантажівки, що поставили на конвеєр ще в 2008 році. Машина здатна брати на борт 6 тонн вантажу, на шосе може розігнатися до 120 км/год.

Як пише видання, у 2014 році КрАЗ-Спецназ коштував близько 52 тис. доларів США. З урахуванням загальної суми контракту в 53 млн доларів, можна припустити, що США закупить близько 1000 вантажівок.

Раніше повідомляли, що армія США замовила українські вантажівки КрАЗ. Контракт розрахований на три роки.