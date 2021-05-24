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Найбагатшою людиною світу вперше з 2015 року став європеєць

Зі статком у $186,3 млрд гендиректор Louis Vuitton Бернар Арно обігнав американських підприємців

Джеффа Безоса та Ілона Маска.

Найбагатшою людиною світу вперше з 2015 року став європеєць
Бернар Арно
Фото: EPA/UPG

Президент і генеральний директор групи компаній Louis Vuitton Moët Hennessy, громадянин Франції, Бернар Арно став найбагатшою людиною в світі. Зі статком у $186,3 млрд Арно обігнав американських підприємців Джеффа Безоса та Ілона Маска.

Про це повідомляє "Голос Америки".

Таким чином список найбагатших людей планети вперше з жовтня 2015 року очолив європеєць.

Статки президента компанії LVMH, портфоліо якої також включає в себе такі бренди, як Fendi, Christian Dior і Givenchy, в березні 2020 становив менше половини від нинішньої суми - близько $76 млрд.

Стрімке зростання його статків, а також головних бенефіціарів інших європейських модних будинків, таких як Chanel і Kering group (Saint Laurent, Alexander McQueen, Gucci) було зафіксоване під час локдауну. Воно пояснюється збільшеною в рази активністю китайських споживачів товарів преміум-класу.

Нагадаємо, щонайменше 9 людей у світі стали мільярдерами за рахунок прибутків від виробництва вакцини проти коронавірусу.

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