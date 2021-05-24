Шмигаль доручив новому міністру економіки відновити роботу Комітету з призначень

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль доручив новому міністру економіки Олексію Любченку відновити роботу Комітету з призначення керівників особливо важливих для економіки підприємств, який займається відбором претендентів на посади в державних підприємствах.

Про це повідомила пресслужба Шмигаля.

"Впровадження корпоративної реформи обговорили під час наради з першим віцепрем'єр-міністром — міністром економіки Олексієм Любченком та заступницею керівника Офісу президента Юлією Свириденко. Підкреслив, що це одне з головних завдань Мінекономіки. Доручив якнайшвидше відновити роботу Номінаційного комітету для реалізації наступних кроків", - йдеться в повідомленні від імені прем'єра.

Нагадаємо, що Комітет з призначень, або Номінаційний комітет, обирає на конкурсах керівників та членів наглядових рад особливо важливих для економіки України державних підприємств.

До складу комітету входять сім осіб, з яких четверо - незалежні члени, це регіональні представники Міжнародної фінансової корпорації, ЄБРР, МВФ і бізнес-омбудсмен. Також до складу комітету включаються міністр економіки, міністр фінансів та керівник державного органу, до сфери якого відноситься те чи інше підприємство.

На початку травня незалежні члени Комітету з призначень заявили, що призупиняють роботу до тих пір, поки не буде ясності щодо плану дій з реформи корпоративного управління і чіткого зобов'язання уряду поважати інститути корпоративного управління як акціонера державних підприємств.