Мінекономіки погіршило прогноз росту ВВП України

Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства погіршило прогноз росту ВВП України.

Про це в інтерв'ю "Інтерфаксу-Україна" розказав Ігор Петрашко, звільнений з посади міністра 18 травня.

"Наш оновлений макропрогноз, спрямований в різні органи влади та на якому буде також будуватися трирічна бюджетна декларація, - це зростання економіки на 4,1% в цьому році", - сказав Петрашко.

Раніше міністерство і уряд очікували ріст на 4,6%.

Прогноз ВВП на 2022 рік також погіршили з 4,3% до 3,8%.

Міністерство також спрогнозувало, що рівень інфляції у 2021 році становитиме 8,8%.

Нагадаємо, що у квітні свій прогноз переглянули також в Національному банку. НБУ заявив, що економіка України відновлюється, але повільніше, ніж очікувалося, зокрема через посилення карантинних обмежень. З огляду на втрати від пандемії Нацбанк погіршив прогноз зростання реального ВВП у 2021 році з 4,2% до 3,8%.

МВФ прогнозує Україні ріст ВВП на рівні 4,0%.

В Офісі президента розраховують, що ріст внутрішнього валового продукту у 2021 році перевищить 5%.