Зеленський назвав "антиахметовський" законопроєкт однією з найважливіших податкових реформ в історії України

"Заробляти за рахунок державних надр 200-300% ми не дамо".

Президент Володимир Зеленський заявив, що збільшення податків для великого бізнесу є виправданим.

Про це він сказав на пресконференції у четвер, 20 травня, відповідаючи на питання журналіста з телеканалу Ріната Ахметова "Україна 24".

Він заявив, що на цьому телеканалі маніпулюють і нав'язують громадянам думку про те, що анонсований владою законопроєкт про податкову реформу негативно позначиться на них.

"Коли ви кажете про збільшення податків, це не збільшення для українців, не для суспільства. Дійсно, в новому потужному законі, це одна з найважливіших податкових реформ, є збільшення податку на залізну руду. Чи не боюсь я, що відповідні підприємства підуть в тінь? Вважаю, що це нечесно, бо залізна руда, надра належать українському народу. І я вважаю, що потрібно збільшувати податок розумно", - сказав президент.

Зеленський підкреслив, що держава має розуміння, скільки заробляють залізорудні компанії і скільки можуть платити.

"Заробляти за рахунок державних надр 200-300% ми не дамо. Ціна на металургію, знаєте, наскільки збільшилась? Ціна ринкова зростає? Дуже висока ціна. Можна трішечки збільшити і надходження до бюджету. Мені здається, що це справедливо", - сказав президент.

12 травня Кабінет міністрів затвердив законопроєкт, покликаний закрити податкові діри, якими користується великий бізнес, та збільшити на 60 млрд гривень дохідну частину державного бюджету.

Законопроєкт має чотири головні блоки:

ставки окремих податків будуть приведені у відповідність до фактичного рівня макропоказників. Це стосується, наприклад, плати за використання води та лісів або екологічного податку;

підвищення рентних платежів з видобування корисних копалин та акцизи;

протидія "скруткам" та боротьба з тіньовим використанням землі та обігом сільськогосподарської продукції;

питання, які стосуються адміністрування податкового боргу.

Законопроєкт отримав неофіційну назву "антиахметовського" за аналогією до "антиколомойського" банківського законопроєкту, ухваленого в 2020 році.