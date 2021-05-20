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"Укрзалізниця" оголосила про запуск поїзда з Лисичанська в Одесу

З третього червня поїзд курсуватиме через день.

"Укрзалізниця" оголосила про запуск поїзда з Лисичанська в Одесу
Фото: odz.gov.ua

З червня "Укрзалізниця" запускає поїзд №269/270 Лисичанськ-Одеса.

Про це повідомила пресслужба компанії.

"Укрзалізниця відкриває можливість для жителів Лисичанська, Сєвєродонецька, Рубіжного та цілої агломерації східноукраїнських міст дістатися моря цього літа потягом № 269/270 Лисичанськ - Одеса. Цей довгоочікуваний маршрут анонсувався декілька разів упродовж останніх років, але запускається вперше", - сказано в повідомленні.

Із Лисичанська поїзд вирушить 3 червня й курсуватиме через день по непарних числах. Зворотно потяг вирушатиме через день по парних числах.

Потяг № 269/270 відправлятиметься з Лисичанська о 17:04, з Одеси о 19:21. Прибуття до Одеси о 12:10, до Лисичанська - о 15:34.

Раніше повідомляли, що на літній період "Укрзалізниця" запускає потяги із Сум і Чернігова до Одеси. Також з'явилося нове щоденне літнє сполучення Львова з Бердянськом.

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