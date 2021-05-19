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Україна 2000 днів не імпортує газ з Росії, - "Нафтогаз"

Україна повністю відмовилась від імпорту газу з Росії в листопаді 2015-го.

Україна не імпортує природний газ із Росії вже протягом 2000 днів. Про це повідомляє пресслужба НАК “Нафтогаз України”.

“Сьогодні у нас маленький ювілей: 2000 днів Україна не імпортує газ із Росії і не мерзне. Політ нормальний”, - йдеться у повідомленні.

Так, за повідомленням НАК, у квітні цього року середня ціна імпортного газу з Європи складала трохи більше $250 за тисячу кубометрів. Сім років тому, у квітні 2014-го, “Газпром” виставив українській стороні ціну за російський газ — $485.

“Щоб змінити ситуацію і зняти з української економіки газовий зашморг, ми запустили реверс газу з Європи і дали доступ всім учасникам ринку. Це дозволило знизити ціну імпортного газу для України майже вдвічі, а в листопаді 2015-го — повністю відмовитись від імпорту газу з Росії”, - наголосили у компанії.

В компанії зауважили, що Україна має стати повноцінною частиною європейського газового простору. Для цього необхідно імплементувати європейське законодавство для захисту своїх інтересів, зокрема, перенести точки прийому-передачі транзиту газу із західного кордону України на східний.

Нагадаємо, Україна наприкінці листопада 2015 року відмовилася від закупівлі природного газу в "Газпрому", оскільки "Нафтогаз" визнав його ціну завищеною. Маючи на 1 квітня в ПСГ 8,5 млрд кубометрів (за мінімально допустимих 5 млрд кубометрів), "Нафтогаз" у другому кварталі взагалі відмовився від імпорту.

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