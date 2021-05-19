Кабмін сьогодні має намір затвердити нові контракти з наглядовою радою "Нафтогазу"

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль запросив членів наглядової ради НАК "Нафтогаз України" на засідання уряду 19 травня для укладання з ними нових контрактів.

Про це йдеться у листі Шмигаля на адресу членів наглядової ради, який є в розпорядженні LB.ua.

У листі містяться умови, за яких подовження повноважень може бути здійснено.

"Незалежні члени наглядової ради НАК, призначені рішенням КМУ від 28.04.2021, фактично продовжать свою роботу на умовах договорів, які були укладені раніше, на термін до одного року, та до того часу, як буде проведений відкритий конкурс членів наглядової ради НАК «Нафтогаз Украни» у вдповідності до кервних принцишв ОЕСР", - йдеться у листі.

3 метою забезпечення міжнародного авторитету наглядової ради компанії, ще один її незалежний член буде призначений після консультацій з міжнародними партнерами України і працюватиме до моменту проведення вищезгаданого конкурсу.

Сформована в результаті конкурсу нова наглядова рада має подати Кабміну, який виступає в якості Загальних зборів - вищого органу компанй, кандидата для призначення головою правління компанії з 29.04.2022 (термін закінчення контракту поточного голови правлння).

"Таким чином стверджую, що уряд погоджується на окреслені вище умови, які були висловлені на зустрічі 13.05.2021 року", - зазначає Шмигаль.

Такж у листі містяться очікування держави, як акціонера, від наглядової ради та керівника компани на цей перехідний період.

Зокрема, голова правління може запропонувати призначити нових членів правління, а саме - компетентних фахівців із гарною репутацією, успішним досвідом у загальному управлінні компаніями та яксіною освітою. Також зазначається, що, враховуючи стратегічні напрями дяльності у складі правління, бажано мати фахівця/чиню з видобутку вуглеводнів, з профільною освітою та досвідом роботи, а також - зі сталого розвитку та протидії зміні клімату.

"Нафтогаз Укрйни" не лише не буде зупиняти трансформацію у сучасну компанію, а й прискорить і поглибить таку трансформацію.

Також будуть обговорені зміни у стратегії компанії, зокрема щодо збільшення видобутку газу вже у найближчі роки, а також щодо лідерської ролі НАК у забезпеченні сталості ринкових реформ у всьому ланцюгу - від видобутку газу до поставки та централізованого теплопостачання, а також - щодо залучення масштабних прямих іноземних інвестицій у нафтогазовий сектор України.

"Окремо хочу повідомити про перезапуск роботи номінаційного комітету при Кабінеті міністрів і посиленні роботи щодо реалізації реформи корпоративного управління. Таким чином, новий посилений номінаційний комет разом із представниками міжнародних фінансових органзацій буде надійним партнером наглядових рад, сформованих відповідно до міжнародних стандартів в обговоренні спільних підходів до покращення корпоративного управління.

"За умови підтвердження запропонованих умов співпраці, згода на які була висловлена одразу під час зустрічі, ми готові невідкладно винести на затвердження Кабміну нових контрактів та на продовження плідної співпраці. Зважаючи на важливість визначеності корпоративного управління для комункацій з бондхолдерами НАК «Нафтогаз України», а також на великий сустльний інтерес до дяльності компанй з боку украйнського суспільства, сподіваюсь на швидку реакцію і запрошую вас до участі у засіданні Кабінету міністрів 19 травня 2021 року", - йдеться у листі Шмигаля.

Нагадаємо, відповідно до корпоративних процедур "Нафтогазу", з 14 травня набуло чинності припинення повноважень п’яти з шести членів Наглядової ради - Клер Споттісвуд, Бруно Лескуа, Людо Ван дер Хейдена, Юлії Ковалів та Наталії Бойко, які оголосили про свою відставку 30 квітня. За інформацією LB.ua, всі п’ятеро членів Наглядової ради будуть знову призначені вже на початку наступного тижня терміном на 1 рік.

За інформацією співрозмовників LB.ua, 13 травня відбулась зустріч між представниками Наглядової ради НАК та очільниками Уряду та Офісу президента. На ній членам наглядової ради було запропоновано надати умови, за яких вони залишаться на своїх посадах.

Представники наглядової ради надали ці умови: продовження повноважень всіх членів наглядової ради на 1 рік з одночасним збереженням нинішнього складу правління НАК теж на 1 рік. Також серед умов - виключення зі складу наглядової ради Роберта Бенша.

Повідомлялося, що прем’єр-міністр погодився на ці умови.