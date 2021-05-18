Асоціація операторів зовнішньої реклами України закликала депутатів підтримати закон про рекламу

За словами профільних експертів, Україна чекає на цей закон 10 років.

Асоціація операторів зовнішньої реклами України закликає народних обранців проголосувати за прийняття законопроєкту № 5094, який дозволить запровадити в Україні сучасну модель регулювання зовнішньої реклами. Про це йдеться у відкритому листі до парламентарів.

«Україна чекає на цей закон 10 років. Застаріле і недосконале законодавство гальмує впровадження в країні передових технологій, погіршує інвестиційний клімат та блокує розвиток населених пунктів. Суперечливість чинних норм призводить до архітектурного хаосу, постійних конфліктів та корупції», - сказано в листі.

В Асоціації наголошують, законопроєкт № 5094 – комплексний документ, який вирішує всі актуальні проблеми регулювання зовнішньої реклами.

«Він збалансований та безальтернативний. Його розробили та підтримали представники усіх фракцій парламенту. Профільний комітет одноголосно рекомендував прийняти законопроєкт за основу. Документ враховує інтереси жителів громад, органів публічної влади, операторів ринку та замовників реклами. Користь від його прийняття беззаперечна», - кажуть оператори.

Законопроєкт узгодить законодавство про рекламу з іншими нормативно-правовими актами і допоможе привести сферу зовнішньої реклами у відповідність до світових стандартів. Це створить правові передумови для утвердження прозорих суспільних відносин на ринку та зведе до мінімуму численні корупційні практики.

«Законодавчі зміни сприятимуть підвищенню безпеки на вулицях та автошляхах, дозволять покращити благоустрій населених пунктів та залучити додаткові інвестиції у розвиток міської інфраструктури», - йдеться в документі.

Оператори пояснюють, буде впроваджено чітку і відкриту процедуру розміщення зовнішньої реклами. Час і витрати на адміністративні та дозвільні процедури зменшаться щонайменше вчетверо. Завдяки створенню електронного реєстру рекламних конструкцій і маркуванню рекламоносіїв QR-кодами підвищиться громадський контроль за роботою галузі.

«Законопроєкт дозволить в 1,7 разів збільшити надходження до бюджету та залучити додаткові кошти до державного дорожнього фонду. Буде збережено та створено близько 20 000 робочих місць. Реалізація закону дозволить суттєво покращити життєвий простір людей. Будуть розроблені схеми розміщення рекламних конструкцій та дизайн-коди фасадів, які дадуть змогу гармонійно вписувати рекламоносії у зовнішнє середовище. Вулиці стануть естетичнішими та привабливішими», - сказано в листі.

Асоціація підкреслює, законопроєкт № 5094 відповідає суспільним інтересам, а їх захист - це прямий обов’язок депутатів.

«Закликаємо народних обранців підтримати зміни, які покращать умови ведення бізнесу та підвищать якість життя людей», - наголосили в Асоціації.