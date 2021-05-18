Ресурсне наповнення компанії дозволить зробити якісний стрибок, - в.о. голови правління Укрзалізниці

Ключовою зміною, яка допоможе Укрзалізниці не лише вийти з кризи, а і розвиватися, має стати забезпечення компанії джерелами ресурсів для оновлення активів та підвищення якості послуг. Про це заявив виконуючий обов’язки голови Укрзалізниці Іван Юрик в інтерв’ю «Інтерфаксу».

Як пояснив керівник компанії, рік коронакризи став серйозним викликом для фінансів компанії. Проте у квітні вдалося зламати негативну тенденцію останніх 12 місяців та вийти на прибуток.

«В пік кризи в 2020 році глибина падіння по касовій виручці доходила до 40%. Це неймовірний стрес-тест на стійкість компанії. Сьогодні вже ми вийшли на 50-60% докризового рівня щодо пасажиропотоку, і на майже 100% вантажопотоку. Весь цей час компанія боролася за виживання, щоб утримати операційну та фінансову стабільність», - зазначив Юрик.

Компанія має потенціал для подальшого розвитку за умови отримання доступу до джерел ресурсів, переконаний Юрик. Ці джерела: введення єдиного тарифу на вантажні перевезення за принципом «тонна за кілометр», а також зменшення податкового навантаження. «За ці ресурси ми налаштовані боротись. Інакше компанія не зробить якісний ривок», - сказав керівник УЗ.

За його словами, в Укрзалізниці сподіваються на плідну співпрацю з бізнесом, урядом і парламентом як в питанні впровадження реформи тарифоутворення, так і в процесі зменшення податкового тягаря, особливо податку на землю.

«Податок на землю, який сплачує Укрзалізниця, - це близько 4 млрд. грн. на рік. Ці кошти повністю йдуть в місцеві бюджети, не в державний. Підтримка з ресурсним наповненням компанії нам допоможе побудувати сучасну і потужну Укрзалізницю. Для нас це дуже важливо, бо прийшов час не просто виживати, а зробити якісний стрибок», - підкреслив Юрик.