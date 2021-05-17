СБУ запідозрила орендаря Охтирської ТЕЦ у спробі довести її до банкрутства

Служба безпеки України підозрює орендаря Охтирської теплоелектроцентралі у спробі доведення її до банкрутства.

На сайті СБУ повідомляється, що керівництво фірми-орендаря у 2019-2020 роках без погодження з контролюючими органами уклав низку завідомо економічно невигідних і удаваних угод з афілійованими комерційними структурами. Таким чином менеджмент нібито привласнив 40 млн гривень, а підприємство отримало штучно створені борги.

Станом на травень 2021 року вони становлять понад 60 млн гривень.

Це загрожує відключенням ТЕЦ від енергоживлення і зупинкою постачання теплоносія та гарячої води споживачам районного центру.

Під час санкціонованих обшуків в офісах комерційної структури і афілійованих комерційних фірмах правоохоронці вилучили документи та інші докази протиправної діяльності. У межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 4 ст. 191 (розтрата) Кримінального кодексу України, тривають слідчі дії.

Охтирська ТЕЦ була збудована в 1959 році в складі РЕУ "Харківенерго". Встановлена електрична потужність Охтирської ТЕЦ – 12 750 кВт/год та теплова потужність – 225,9 Гкал/год. Основним завданням підприємства є виробництво електричної та теплової енергії, це єдиний постачальник тепла в Охтирці.

З 1997 року цілісний майновий комплекс ТЕЦ, який належить державі, знаходиться в оренді. Орендарем є київська компанія ТОВ "Брокенергія".