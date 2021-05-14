Банк Англії визнав bail-in єврооблігацій ПриватБанку на суму 595 млн доларів.

Про це повідомляється на сайті Банку Англії.

"Банк Англії отримав від Національного банку України запит про визнання bail-in чотирьох позик, здійснених UK SPV Credit Finance plc на користь ПриватБанку... У відповідності до розділу 89H закону Великобританії "Про банківську діяльність" (Banking Act 2009) Банк Англії вирішив визнати bail-in. Це рішення було затверджено Королівською Скарбницею", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, в грудні 2016 року держава націоналізувала ПриватБанк у зв'язку з його неплатоспроможністю. Під час роботи тимчасової адміністрації борги перед акціонерами банку і пов'язаними з ним особами (в тому числі і єврооблігації) потрапили під механізм bail-in (конвертація в капітал). Після чого власники єврооблігацій Приватбанку зажадали від української влади відшкодувати їм інвестиції в цінні папери банку. Потім власники паперів звернулися до суду з відповідною вимогою.

UK SPV Credit Finance plc. - спеціальна компанія, яка займається випуском єврооблігацій ПриватБанку.