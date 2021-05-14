НАТО сама решит, что ей делать с Украиной
НАТО сама решит, что ей делать с Украиной
У пологових будинках України запустили програму інформування про синдром струшеної дитини
АктуальноУ пологових будинках України запустили програму інформування про синдром струшеної дитини
«Червоні лінії» для Кремля, або чому нам треба готуватися до війни
«Червоні лінії» для Кремля, або чому нам треба готуватися до війни
У ДТП на Полтавщині загинула знімальна група телеканалу "НТН"
У ДТП на Полтавщині загинула знімальна група телеканалу "НТН"
Печерський райсуд відправив Медведчука під домашній арешт
Печерський райсуд відправив Медведчука під домашній арешт
Екснардеп Барна побився з представником "Слуги народу" у прямому ефірі
Екснардеп Барна побився з представником "Слуги народу" у прямому ефірі
Новий міністр – нова команда
Новий міністр – нова команда
Печерський райсуд почав обирати запобіжний захід Медведчуку. Оновлюється
Печерський райсуд почав обирати запобіжний захід Медведчуку. Оновлюється
Юрий Костюк: «Слуга народа» - сказка о том, что все у нас будет хорошо»
Юрий Костюк: «Слуга народа» - сказка о том, что все у нас будет хорошо»
ГоловнаЕкономікаДержава

ВВП України в першому кварталі впав на 2%

Держстат порахував втрати економіки в січні-березні.

ВВП України в першому кварталі впав на 2%
Фото: depositphotos/mihtiander

Реальний валовий внутрішній продукт України в першому кварталі скоротився на 2,0%.

Про це повідомила в п'ятницю, 14 травня, Державна служба статистики.

"Реальний ВВП у I кварталі 2021 року зменшився порівняно з попереднім кварталом на 1,1% (з урахуванням сезонного фактору), а порівняно з I кварталом 2020 року – на 2,0%", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що у 2020 році економіка України через коронакризу впала на 4,0%.

За підсумками 2021 року очікується зростання економіки та її вихід на допандемічний рівень.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,

Читайте також