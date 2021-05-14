ВВП України в першому кварталі впав на 2%

Реальний валовий внутрішній продукт України в першому кварталі скоротився на 2,0%.

Про це повідомила в п'ятницю, 14 травня, Державна служба статистики.

"Реальний ВВП у I кварталі 2021 року зменшився порівняно з попереднім кварталом на 1,1% (з урахуванням сезонного фактору), а порівняно з I кварталом 2020 року – на 2,0%", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що у 2020 році економіка України через коронакризу впала на 4,0%.

За підсумками 2021 року очікується зростання економіки та її вихід на допандемічний рівень.