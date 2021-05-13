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Наглядовій раді "Нафтогазу" запропонують залишитися працювати під гарантії збереження діалогу з Вітренко, - Єрмак

Така пропозиція буде представлена на зустрічі з наглядовою радою компанії за участю урядовців, яка призначена на 13 травня.

Наглядовій раді "Нафтогазу" запропонують залишитися працювати під гарантії збереження діалогу з Вітренко, - Єрмак
Фото: president.gov.ua

Усій наглядовій раді НАК "Нафтогаз України" буде запропоновано залишитися працювати під гарантії збереження конструктивного діалогу з новим головою правління НАК “Нафтогаз” Юрієм Вітренком.

Про це заявив керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак під час зустрічі з послами з послами “Великої сімки” (США, Канада, Велика Британія, Німеччина, Франція, Італія та Японія), Швеції та Європейського Союзу, повідомляє пресслужба Офісу прездента.

Така пропозиція, за його словами, буде представлена на зустрічі з наглядовою радою компанії за участю урядовців, яка призначена на 13 травня.

В ОП Очікують, що Наглядова рада працюватиме до проведення нового прозорого конкурсу.

Єрмак також повідомив, що сьогодні був підписаний контракт на 12 місяців з новим головою правління “Нафтогазу” Юрієм Вітренком.

Наступного керівника компанії обиратимуть на прозорому конкурсі, який стартує через 6 місяців.

Він зазначив, що підготовка до нового конкурсу щодо вибору голови правління автоматично розпочнеться тоді, коли почне працювати новий склад наглядової ради.

Єрмак під час зустрічі також запросив послів та їхні країни долучитися до підготовки проекту закону про вдосконалення корпоративного управління юридичними особами, акціонером яких є держава, що забезпечить імплементацію в законодавство України сучасних міжнародних стандартів.

Заступник керівника Офісу Президента Юлія Свириденко зазначила, що є мета чіткіше розмежувати функції держави як акціонера та прописати дуже прозорі критерії оцінки наглядових рад.

Нагадаємо, посли країн "Великої сімки" 12 травня висловили стурбованість тим, що досі не вирішене питання роботи наглядової ради НАК "Нафтогаз України" після звільнення голови правління Андрія Коболєва.

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