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Київ позичить у ЄІБ €30 млн на LED-ліхтарі

Програма передбачає заміну більше 42 тисяч ламп.

Київ позичить у ЄІБ €30 млн на LED-ліхтарі
Фото: kyivcity.gov.ua

Київська міська рада на засіданні у четвер, 13 травня, підтримала залучення 30 млн євро Європейського інвестиційного банку на капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення міста Києва.

Про це повідомила пресслужба Київміськради.

Програма передбачає заміну більше 42 тисяч ламп з низькою світловіддачею 30-80 Лм/Вт на світлодіодні світильники з віддачею більше 120 Лм/Вт і кращим індексом передачі кольору.

Планується встановити близько трьох тисяч опор зовнішнього освітлення та замінити 525 км кабельних мереж.

Нове освітлення, яке буде підключене до дистанційного управління світловим потоком із потужністю залежно від часу доби, інтенсивності руху пішоходів та транспорту, збираються поміняти на 1967 вулицях та прибудинкових територіях Києва.

Очікується, що це підвищить енергоефективність споживання електроенергії на 50-60% та збільшить термін експлуатації приладів освітлення більше ніж на 30%.

Крім того, відмова від газових ламп, що містять ртуть, покращить екологічний стан міста.

Загалом у Києві нараховується 148 тисяч світлоточок. Із них більше 40 тисяч уже замінили за рахунок міського бюджету.

Нагадаємо, що Київ почав переводити вуличне освітлення на енергоощадні світлодіодні лампи 2015 року.

У 2019 році Київська міська рада затвердила міську цільову програму зовнішнього освітлення столиці на 2019-2022 роки, яка передбачає виділення 2,7 млрд гривень на встановлення LED-освітлення на вулицях, у парках і скверах. Вона передбачала, що місто має профінансувати 1,8 млрд гривень, а решту коштів буде залучено з інших джерел.

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