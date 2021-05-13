Найбагатші українці за рік збільшили свій капітал на 42%, - Forbes

Журнал «Forbes – Україна» склав рейтинг 100 найбагатших українців. До нього увійшли представники промисловості, металургії, фармацевтики, IT, АПК, енергетики та інших. Автори рейтингу відзначають, що для того, щоб визначити сотню найбагатших, було оцінено стан понад 200 мільйонерів, понад півтисячі їх бізнесів, а також належні до них об'єкти в Україні і за кордоном.

"Найзаможніші люди України знавали і кращі часи: 2013-й як і раніше залишається найуспішнішим для вітчизняного капіталізму. Однак українські активи додали у вартості за минулий рік. 76 учасників з першої сотні українського списку збільшили свої статки за рік. Багатство першої сотні зросло на 42% - до $44,5 млрд. За рік список оновився на 21%: 14 учасників потрапили в топ-100 вперше, семеро - повернулися після перерви. Серед абсолютних новачків - найбільше представництво - в IT і енергетиці", - йдеться в прев’ю до рейтингу.

В першу десятку топ-100 потрапили представники металургійної галузі, рітейлу, ПЕК і харчової промисловості, зокрема: Рінат Ахметов ($7,6 млрд), Ігор Коломойський ($1,8 млрд), Олександр і Галина Гереги ($1,7 млрд), Петро Порошенко ($1,6 млрд).

Далі йдуть бізнесмени, які займаються нерухомістю, АПК. Варто відзначити, що в топ-100 є також представники фармацевтики, зокрема, співвласник фармацевтичної компанії "Дарниця" Гліб Загорій($300 млн, 31-е місце).

Також в списку присутні представники транспортної галузі - співвласники групи терміналів TIS Андрій Ставніцер ($215 млн, 49 місце) і Єгор Гребенников($200 млн, 52 місце), і IT-технологій, зокрема: Олександр Косован ($235 млн, 43-е місце), Катерина Костерева ($190 млн, 56-е місце).

Замикають топ-100 найбагатших представники харчової галузі, роздрібної торгівлі та нерухомості, зокрема: Руслан Шостак ($140 млн, 87-е місце), Олександр Суходольський ($130 млн, - 94 місце), Олександр Слободян ($125 млн, 100-е місце).