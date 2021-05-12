До Медведчука прийшли з обшуками (оновлено)
До Медведчука прийшли з обшуками (оновлено)
Атака по Израилю. Причины и противодействие
Атака по Израилю. Причины и противодействие
Медведчук "злив" Козаку в Росію секретні дані про підрозділ ЗСУ, його склад і підготовку
Медведчук "злив" Козаку в Росію секретні дані про підрозділ ЗСУ, його склад і підготовку
РНБО нарахувала в Україні 13 олігархів
РНБО нарахувала в Україні 13 олігархів
Медведчук відреагував на обшуки та підозру у держзраді
Медведчук відреагував на обшуки та підозру у держзраді
Борис Джонсон, лідер Англії. Але не Шотландії
Борис Джонсон, лідер Англії. Але не Шотландії
Палестина випустила сотні ракет по Ізраїлю
Палестина випустила сотні ракет по Ізраїлю
У російській школі сталася стрілянина, жертвами стали учні та вчитель (оновлено)
У російській школі сталася стрілянина, жертвами стали учні та вчитель (оновлено)
Венедіктова підписала підозри Медведчуку і Козаку (оновлено)
Венедіктова підписала підозри Медведчуку і Козаку (оновлено)
ГоловнаЕкономікаБізнес

ВАКС засудив до п'яти років бізнесмена з Молдови

Він намагався за 75 тисяч доларів зняти арешт з судна Sky Moon.

ВАКС засудив до п'яти років бізнесмена з Молдови
Фото: sorintitu/vesseltracker.com

Вищий антикорупційний суд виніс 12 травня вирок громадянину Молдови Сергію Неруху, якого затримали в грудні 2016 році за спробу підкупити військового прокурора.

Про це повідомила пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Нерух - засновник компанії NTA Invest Group S. R. O. Він намагався "в особистих інтересах та інтересах компанії-нерезидента" домогтися зняття арешту з судна Sky Moon і вантажу - 3 тис. тонн соди виробництва Кримського содового заводу.

Для цього він запропонував 75 тисяч доларів тодішньому військовому прокурору Південного регіону.

Антикорупційний суд визнав бізнесмена винуватим за ч. 3 ст. 369 Кримінального кодексу та засудив його до 5 років позбавлення волі зі спеціальною конфіскацією 75 тисяч доларів.

Вирок Вищого антикорупційного суду може бути оскаржений впродовж 30 днів з моменту його проголошення.

Нагадаємо, що судно Sky Moon було арештоване за незаконне відвідування Криму. У 2017 році рішенням суду його конфіскували на користь держави, а потім вирішили передати Військово-морським силам України.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , ,

Читайте також