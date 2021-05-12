ВАКС засудив до п'яти років бізнесмена з Молдови

Він намагався за 75 тисяч доларів зняти арешт з судна Sky Moon.

Вищий антикорупційний суд виніс 12 травня вирок громадянину Молдови Сергію Неруху, якого затримали в грудні 2016 році за спробу підкупити військового прокурора.

Про це повідомила пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Нерух - засновник компанії NTA Invest Group S. R. O. Він намагався "в особистих інтересах та інтересах компанії-нерезидента" домогтися зняття арешту з судна Sky Moon і вантажу - 3 тис. тонн соди виробництва Кримського содового заводу.

Для цього він запропонував 75 тисяч доларів тодішньому військовому прокурору Південного регіону.

Антикорупційний суд визнав бізнесмена винуватим за ч. 3 ст. 369 Кримінального кодексу та засудив його до 5 років позбавлення волі зі спеціальною конфіскацією 75 тисяч доларів.

Вирок Вищого антикорупційного суду може бути оскаржений впродовж 30 днів з моменту його проголошення.

Нагадаємо, що судно Sky Moon було арештоване за незаконне відвідування Криму. У 2017 році рішенням суду його конфіскували на користь держави, а потім вирішили передати Військово-морським силам України.