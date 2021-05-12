АМКУ призупинив держфінансування аеродрому в Дніпрі

Антимонопольний комітет України тимчасово припинив державну допомогу, що надається Міністерством інфраструктури України на проектування та будівництво аеродрому Міжнародного аеропорту "Дніпро".

Як повідомили у пресслужбі АМКУ, Мінінфраструктури, всупереч Закону "Про державну допомогу суб’єктам господарювання", у встановлений строк та попри неодноразові нагадування АМКУ, не повідомило Комітет про намір надати аеропорту державну допомогу обсягом 1,5 млрд грн.

"Отримувачами державної допомоги в рамках цього проєкту є Укрінфрапроект, ДП «Фінансування інфраструктурних проектів» та ТОВ «МА «Дніпропетровськ». Оскільки Укрінфрапроект та ДП «Фінансування інфраструктурних проектів» не обиралися за конкурентною процедурою, не можна стверджувати, що надана їм економічна вигода була б доступною за звичайних умов. Відтак у Комітету є підстави вважати, що дана фінансова підтримка могла суттєво вплинути на конкуренцію в регіоні", - сказано в повідомленні.

Водночас ненадання Міністерством інфраструктури відповідного повідомлення не дозволяє оцінити заходи держпідтримки та унеможливлює виконання контролю за її наданням.

Як повідомляли, в лютому МІУ підписало контракт на будівництво аеродрому в Дніпрі вартістю 4 млрд гривень.

Нагадаємо, що термінал міжнародного аеропорту у Дніпрі перебуває у приватній власності, а злітно-посадкова смуга належить державі. Попередня влада розглядала можливість побудувати новий аеропорт у смт Солоне - між Дніпром і Запоріжжям, але після приходу до влади Володимира Зеленського від цього проєкту відмовилися.