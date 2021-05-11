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Траблшутинг у бізнесі або коли конче потрібен свіжий погляд на проблему

Коронавірусна пандемія спричинила багато проблем для бізнесу і вирішувати їх стає все складніше і складніше. Досить часто власники бізнесу не хочуть признатися собі і оточенню, що вони не бачать шляхів і способів вирішення тої чи іншої проблеми. Іноді не вистачає їм знань, вміння та навиків для діагностики проблеми і створення стратегії її вирішення.

Фото: avcadvisory.ru

Маса бізнес-книг, які описують досконалі практики і різноманітні теорії аналізу й усунення вузьких місць у бізнесі, не завжди допомагають. «Кайдзен», «Теорія обмежень системи», «ЛІН», «Шість сігм» та інші прогресивні методики можуть бути ефективними тільки при вмілому поєднанні теорії та досвіду, їх практичного впровадження в повсякденних бізнес-процесах.

На допомогу можуть прийти траблшутери. Це нова послуга, яка зародилася порівняно недавно, і яка, на моє переконання, буде надзвичайно затребуваною в постпандемічну епоху, коли бізнес потребуватиме трансформації та зміцнення конкурентоспроможності.

Що таке траблшутинг? Це мистецтво вирішувати складні завдання для бізнесу через застосування комплексу різносторонніх дій і як консультанта, як коуча, ментора, лобіста, в основі яких досвід, що дозволяє комплексно і системно підходити до усунення проблем бізнесу. Простими словами – це незамилений погляд на проблему з іншого кута зору.

Траблшутинг – це не про «повирішувати». Це про удосконалення, якому, як відомо, не має межі, це про ефективність – максимальний результат при мінімальних затратах.

На сьогодні, найпоширенішими завданнями траблшутингу є трансформація стратегії та бізнес моделі, оптимізація та діджиталізація бізнес-процесів, збільшення прибутковості та капіталізації бізнесу, монетизація інвестиційної стратегії, управління ризиками, створення стратегії виходу з бізнесу та пошук партнерів і джерел фінансування.

Траблшутер повинен знайти для клієнта більш ефективне і досконале рішення ніж те, на яке він здатен сам, але, звичайно, вибір завжди за клієнтом. Час, коли для успіху достатньо ефективного управління і своєчасного вирішення проблем, як базовий необхідний рівень, помалу зникає. Майбутнє за унікальністю, новими якостями та креативом. Тому, переконаний, що вже в найближчому майбутньому ми побачимо в Україні розвиток ринку траблшутингу і не тільки в сфері бізнесу, а і в інших напрямах суспільного життя.

Бути корисним у справі, що захоплює, це, мабуть, і є частина щастя. Тож як інвестиційний консультант, бізнес-консультант, бізнес-брокер, як траблшутер з радістю допоможу:

• власникам бізнесу сформулювати стратегію трансформації бізнесу для збільшення його прибутковості та капіталізації

• власникам розробити стратегію виходу з бізнесу, здійснити його передпродажну підготовку та пошук покупця чи партнера

• здійснити діагностику проблем і неполадок бізнесу, і запропонувати спосіб їх усунення

• для іноземних стратегічних інвесторів, які планують вхід в Україну, допоможу розробити та реалізувати інвестиційну стратегію, в тому числі правильно вибрати актив для придбання й мінімізувати ризики.

Давно переконаний, що тільки створюючи цінність для клієнта можна отримати її частку в якості винагороди. На підтвердження, нещодавно знайшов ще і цитату Адама Смітта: «Дай мені те, що мені необхідно і ти отримаєш те, що тобі необхідно…». Аксіома – споживча вартість перетворюється на товар лише після визнання її.

Мирослав Табахарнюк Мирослав Табахарнюк , голова Наглядової ради компанії "МТ-Інвест", заслужений економіст України
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