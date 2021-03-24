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Держава виплатить по 8000 грн постраждалим від обмежень "червоної" зони ФОПам і працівникам підприємств

Уряд очікує, що додаткові компенсації введе місцева влада. 

Держава виплатить по 8000 грн постраждалим від обмежень "червоної" зони ФОПам і працівникам підприємств
Фото: kmu.gov.ua

Фізичні-особи підприємці та працівники отримають грошові виплати та підтримку в якості компенсації від введенних обмежень "червоної" зони. Вони отримають по 8000 гривень, як це було під час зимового локдауну.

Крім того, уряд очікує, що додаткові виплати здійснить місцева влада. Про це на засіданні уряду повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Підтримка людей і бізнесу буде у співпраці з органами місцевого самоврядування. Держава готова виплатити відповідним ФОПам та працівникам підприємтсв, які постраждають внаслідок карантинних обмежень "червоної" зони по 8000 грна, але крім цього ми будемо очікувати ще підтримки місцевої влади", - зазначив Шмигаль.

Нагадаємо, раніше президент заявив, що держава подвоїть карантинні виплати для громадян і підприємств, які запровадить місцева влада. 

“Додатково до запропонованих за рахунок місцевих бюджетів розмірів допомоги громадянам та бізнесу, які постраждали через локдаун, центральна влада додасть сто відсотків, збільшивши таким чином суми підтримки людей та бізнесу вдвічі”, – запевнив президент.

Нагадаємо, у грудні Верховна Рада ухвалила закон про підтримку бізнесу в часи карантину. Він передбачає виплату 8000 гривень застрахованим особам, які втратили частину заробітної плати чи доходу у разі запровадження додаткових обмежувальних протиепідемічних заходів. Цю виплату зможуть отримати офіційно працевлаштовані наймані працівники та ФОП

Також 8000 гривень отримували юридичні особи з метою збереження робочих місць (якщо під час карантину найманим працівникам примусово скоротили час роботи, то на кожного такого працівника мали перераховувати по 8000 грн).

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