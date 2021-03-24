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У МВС пояснили, як штрафуватимуть за відсутність масок на вулицях "червоної" зони

Спочатку порушників чекає зауваження, а вже потім - штраф.

У МВС пояснили, як штрафуватимуть за відсутність масок на вулицях "червоної" зони
Фото: ukrinform.ua

За відсутність надягнутих масок на територіях загального користування "червоних" зон карантину поліція спершу попереджатиме, а тільки потім штрафуватиме.

До відповідальності притягатимуть тих, хто відмовиться вдягти маску, повідомив заступник директора департаменту комунікацій МВС Ярослав Тракало, пише "Українська правда".

"Робота правоохоронців матиме, насамперед, профілактичну та роз'яснювальну місію. Безумовно, першочерговим завданням буде донести до людей, чому дотримуватися маскового режиму - надзвичайно важливо як для власної безпеки, так і безпеки здоров'я і життя оточуючих. Усі повинні усвідомлювати власну відповідальність", - зазначив він.

Тракало додав, що МВС не планує залучати додаткові сили поліції для контролю маскового режиму на вулицях.

Порушникам, які відмовляться надягати маски, будуть на місці виносити протокол про штраф у 170 грн або постанову про штраф у 17 000 грн, якщо порушення зафіксоване в громадському транспорті чи державній установі.

Нагадаємо, у понеділок уряд вніс зміни до постанови про карантинні заходи і зобов'язав дотримуватися маскового режиму у місцях загального користування "червоної" зони. Це поширюється на парки, сквери, вулиці, плящі тощо. Інших зон це правило не стосується. "Червоним" наразі позначені Київ і область, Одещина, Закарпаття тощо. 

Рік тому в Україні вже вводили зобов'язання пересуватися вулицями в масках, втім потім цю норму скасували. 

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