Кива збирається стати кандидатом наук з держуправління

Тема дисертації - “Механізми впливу громадянського суспільства на державне регулювання правоохоронної діяльності (на прикладі країн ЄС та України)”.

Народний депутат від “Опозиційної платформи за життя” Ілля Кива може стати кандидатом наук з державного управління.

Відповідне повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук 22 березня оприлюднили на сайті Міністерства освіти і науки України.

Як зазначається у повідомленні, тема дисертації - “Механізми впливу громадянського суспільства на державне регулювання правоохоронної діяльності (на прикладі країн ЄС та України)”.

Науковим керівником Іллі Киви вказаний перший заступник директора Всеукраїнської громадської організації “Центр досліджень проблем публічного управління” Володимир Гурковський.

Офіційними опонентами виступатимуть начальник наукового відділу проблем державної безпеки навчально-науково-виробничого центру Національного університету цивільного захисту України ДСНС України Аліна Помаза-Пономаренко та заступник директора з навчально-виховної роботи Навчально-наукового інституту менеджменту та психології Державного закладу вищої освіти “Університет менеджменту освіти” Ірина Жукова.

Нагадаємо, що уродженець Полтави Ілля Кива в 2014-2016 роках працював в органах внутрішніх справ і один час очолював департамент протидії наркозлочинності Національної поліції.

До служби в МВС Киву засудили за отримання хабара на посаді заступника начальника управління у справах захисту прав споживачів Полтавської області. Однак у серпні 2014 року суд зняв з нього судимість.

У 2017 році Кива очолив Соціалістичну партію України, а в 2019 році пішов у ОПЗЖ.

В тому ж році його обрали до Верховної Ради за списками цієї партії.