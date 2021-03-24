​"Нафтогаз" домовився з постачальником про умови поставок газу населенню за річним контрактом
​"Нафтогаз" домовився з постачальником про умови поставок газу населенню за річним контрактом
Звичайна застуда може витіснити ковід з організму, - дослідження
Звичайна застуда може витіснити ковід з організму, - дослідження
Торг России и Запада. На кону – Пекин
Торг России и Запада. На кону – Пекин
Професійні торгівці зброєю в Україні. На яке майбутнє розраховувати
Професійні торгівці зброєю в Україні. На яке майбутнє розраховувати
«Софійська п'ятірка» і українські можливості Москви
«Софійська п'ятірка» і українські можливості Москви
Помер митрополит Хмельницький і Кам’янець-Подільський Антоній Махота
Помер митрополит Хмельницький і Кам’янець-Подільський Антоній Махота
Дисонанс: "Голос" йде в розкол
Дисонанс: "Голос" йде в розкол
​Уряд заборонив ходити без масок по парках та вулицях у "червоних" зонах
​Уряд заборонив ходити без масок по парках та вулицях у "червоних" зонах
Уряд Франції не дав форварду збірної України дозволу на в'їзд у країну на відбірний матч ЧС-2022
Уряд Франції не дав форварду збірної України дозволу на в'їзд у країну на відбірний матч ЧС-2022
ГоловнаСуспільствоВійна

Окупанти 10 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі

Втрат серед ЗСУ немає.

Окупанти 10 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі
Фото: Макс Левин

Протягом минулої доби, 23 березня, в районі проведення операції Об’єднаних сил на Донбасі зафіксовано 10 порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ.

Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

Неподалік населеного пункту Водяне, збройні формування Російської Федерації відкривали вогонь по позиціях наших воїнів з гранатометів різних типів та стрілецької зброї. У передмісті Авдіївки обстрілювали позиції українських захисників з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

А поблизу населеного пункту Шуми, окупанти вели вогонь по позиціях наших воїнів з ручних протитанкових гранатометів. Біля Гнутове, загарбники застосували по українських захисниках станкові протитанкові гранатомети. Неподалік Широкине – окупанти вели вогонь по позиціях зі стрілецької зброї. Поблизу населеного пункту Славне - обстрілювали позиції наших захисників з автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї.

Бойових втрат серед особового складу Об’єднаних сил внаслідок ворожих обстрілів немає.

Про дії збройних формувань Російської Федерації Українська сторона СЦКК повідомила представників ОБСЄ.

"Українська сторона СЦКК повідомляє про грубі порушення з боку збройних формувань РФ на території ОРДЛО. Російські найманці здійснили низку вогневих провокацій уздовж всієї лінії розмежування із застосуванням гранатометів різних типів та стрілецької зброї. Найбільше обстрілів було зафіксовано в районі населеного пункту Авдіївка, яку неодноразово обстрілювали впродовж дня окупанти. Українська сторона СЦКК своєчасно реагувала на порушення режиму тиші збройними формуваннями РФ через встановлений координаційний механізм. Вищезазначені факти свідчать про те, що представники незаконних збройних формувань російської Федерації продовжують порушувати раніше досягнуті домовленості", - наголосили в штабі.

Станом на 7 годину ранку, 24 березня, обстрілів не зафіксовано. 

Нагадаємо, впродовж дня, 23 березня, в зоні ООС було зафіксовано три обстріли.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы:
Новини по темі:

Читайте також