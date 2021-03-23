Окупанти на Донбасі один раз порушили режим тиші від початку доби

З початку доби російсько-окупаційні війська один раз порушили режим припинення вогню в зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі.

Про це повідомляє пресцентр ООС.

"Станом на 7:00 23 березня було зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню. Зокрема, поблизу населеного пункту Водяне, збройні формування Російської Федерації відкривали вогонь по наших воїнах з гранатометів різних систем і стрілецької зброї", - зазначається в повідомленні.

За минулу добу, 22 березня, російські найманці п’ять разів порушили режим припинення вогню. Зокрема, поблизу Пісків окупанти вели вогонь по позиціях українських захисників із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібрів 120 мм і 82 мм.

Поблизу Богданівки позиції підрозділів ОС були обстріляні з автоматичних станкових гранатометів, під Водяним застосовувалися гранатомети різних систем. Біля населеного пункту Тарамчук вели вогонь з великокаліберних кулеметів.

Підрозділи ОС відкривали вогонь у відповідь. Бойових втрат серед українських військовослужбовців у результаті обстрілів за минулу добу немає.