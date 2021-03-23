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Окупанти на Донбасі один раз порушили режим тиші від початку доби

22 березня російські найманці п’ять разів порушили режим припинення вогню.

Окупанти на Донбасі один раз порушили режим тиші від початку доби
Фото: pravda.com.ua

З початку доби російсько-окупаційні війська один раз порушили режим припинення вогню в зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі.

Про це повідомляє пресцентр ООС.

"Станом на 7:00 23 березня було зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню. Зокрема, поблизу населеного пункту Водяне, збройні формування Російської Федерації відкривали вогонь по наших воїнах з гранатометів різних систем і стрілецької зброї", - зазначається в повідомленні.

За минулу добу, 22 березня, російські найманці п’ять разів порушили режим припинення вогню. Зокрема, поблизу Пісків окупанти вели вогонь по позиціях українських захисників із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібрів 120 мм і 82 мм.

Поблизу Богданівки позиції підрозділів ОС були обстріляні з автоматичних станкових гранатометів, під Водяним застосовувалися гранатомети різних систем. Біля населеного пункту Тарамчук вели вогонь з великокаліберних кулеметів.

Підрозділи ОС відкривали вогонь у відповідь. Бойових втрат серед українських військовослужбовців у результаті обстрілів за минулу добу немає.

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